A história de Portugal contada pela dívida pública

2020 vai ficar como um ano de recordes nas contas públicas por causa da pandemia da covid-19. A dívida pública deverá atingir no final deste ano um máximo de €270 mil milhões, na contabilização feita segundo o critério de Maastricht, que é o que conta para a supervisão do nosso endividamento por parte de Bruxelas. Até final de outubro, segundo a mais recente atualização feita pelo Banco de Portugal, a dívida já chegou a €268,1 mil milhões. Trocado por miúdos, aquele volume de dívida no final do ano significa que cada português, desde que nasce, tem às costas um fardo de mais de €26 mil. Em termos de salário médio atual são 20 meses de trabalho.

Outra forma de olhar para a dívida é avaliá-la em relação à riqueza criada pelo país (ver gráfico). Baseando-se na série histórica desde 1865 do produto interno bruto (PIB) a preços correntes e da dívida pública efetiva em milhões de escudos — construída pelos historiadores económicos Maria Eugénia Mata e Nuno Valério, professores do ISEG em Lisboa, e nos dados do Banco de Portugal desde 1995 para o rácio da dívida no PIB segundo os critérios de Maastricht —, o Expresso publica a evolução nos últimos 150 anos do endividamento português. O recorde do stock de dívida pública em 2020 significa que o grau de endividamento deverá atingir um máximo histórico de 134,8% do PIB, segundo as previsões do ministro João Leão no Orçamento Retificativo para 2020.