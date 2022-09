Ex-secretários de Estado da Saúde indicados para a nova administração do Hospital da Cruz Vermelha

A formalização da passagem do controlo da sociedade gestora do Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa (HCVP) para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) está marcada para a próxima segunda-feira. Dois dias depois ocorre a assembleia geral do hospital para a aprovação do novo conselho de administração e a SCML deve indicar os nomes dos ex-secretários de Estado da Saúde Francisco Ramos e Manuel Teixeira.

O Expresso apurou que o provedor da SCML, Edmundo Martinho, deve ser o presidente do conselho de Administração do HCVP, com funções não executivas, e que a Francisco Ramos caberá então a gestão da unidade. Manuel Teixeira também foi sinalizado ao Expresso como membro na nova equipa.

Até à publicação deste artigo, não foi possível obter comentários por parte dos dois antigos governantes sobre a alegada nomeação. A SCML também não confirma esta informação.

Francisco Ramos, atual coordenador do plano de vacinação contra a covid-19, foi secretário de Estado Adjunto e da Saúde até outubro de 2019, com Marta Temido como ministra – aliás, o responsável desempenhou idênticas funções outras quatro vezes em governos socialistas. Antes de integrar o Governo de António Costa, Francisco Ramos era presidente do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil.

Por sua vez, Manuel Ferreira Teixeira preside atualmente à Comissão de Auditoria do Montepio, instituição financeira da qual é administrador não executivo nomeado pela SCML. Foi secretário de Estado da Saúde entre 2011 e 2015 no executivo liderado por Pedro Passos Coelho enquanto primeiro-ministro e Paulo Macedo como ministro da Saúde.

A tomada de posse da futura administração do HCVP esteve marcada para 11 de novembro mas o processo entretanto atrasou-se. Aliás, a alienação da sociedade gestora do HCVP tem sido uma longa novela que se arrasta desde o verão de 2019 mas o negócio, assinalado sempre como iminente dada a frágil situação financeira da unidade, foi-se arrastando - até que no final de outubro, confrontado com a falência iminente do HCVP, o presidente nacional da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e presidente do conselho de administração do hospital, Francisco George, avançou com a operação, segundo uma comunicação do responsável ao conselho supremo da CVP, a que o Expresso teve acesso.

A emblemática unidade de saúde, que deve manter a denominação mesmo com a saída da CVP, é gerida através de uma sociedade anónima de direito privado: 54,97% do capital do lado da CVP, 45% na empresa de gestão de participações detida pelo Estado, Parpública, e os restantes (escassos) títulos propriedade de privados (médicos).

A SCML vai ficar também com a participação da Parpública, mas essa fase ainda não está concluída e pode demorar mais alguns meses.

A proposta de venda da sociedade gestora do HCVP, que foi aprovada este verão em assembleia geral da CVP, implica uma recapitalização entre 12 e 16 milhões de euros. De acordo com as contas publicadas pela Parpública, a empresa de gestão hospitalar registava prejuízos de quase 5 milhões de euros e um passivo de mais de 44 milhões de euros no final de junho deste ano.