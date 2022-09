“Portugal está preparado”: Organização Mundial de Turismo pede aos empresários para aguentarem até à primavera e espera verão de recuperação

O panorama do turismo continua sob o signo da incerteza e dependente do evoluir da pandemia de covid-19, mas os planos de vacinação que vão arrancar em vários países, incluindo Portugal, abrem perspetivas para o relançar da atividade após o inverno. No comité de crise global da Organização Mundial do Turismo (OMT), que nesta 7.ª edição decorreu em Lisboa, o ponto principal da agenda centrou-se em criar um quadro de "regras claras" a nível de viagens para o momento da recuperação.

