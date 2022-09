Metalurgia: outubro foi o melhor mês de sempre na exportação

Outubro de 2020 entrou para a história da indústria metalúrgica portuguesa como o melhor mês de sempre na história do sector. Ao todo, o metal luso somou 1,9 mil milhões de euros, mais 3,7% que em outubro do ano passado e mais 9,6% do que em setembro, anunciou a associação sectorial AIMMAP esta quinta-feira.

Os mercados não comunitários foram o principal motor deste desempenho numa fileira que já tinha vivido, em setembro, o seu terceiro melhor mês de sempre.

"É um resultado surpreendente pois o período homólogo, anterior à pandemia, já tinha sido bastante bom para as exportações do "Metal Portugal", sublinha a AIMMAP, atenta aos números de um sector que está a recuperar desde agosto, confirmando que "mais do que cancelamentos de encomendas, as empresas enfrentaram adiamentos de encomendas" devido à covid-19.

No mercado extra-União Europeia, em "claro crescimento", a AIMMAP destaca novas geografias, fora do circuito dos seus clientes não tradicionais, como o Japão, Suíça, Roménia, África do Sul e Coreia do Sul, onde as exportações estão "a crescer de forma significativa". Mas também há "recuperação clara" nos mercados ditos tradicionais como Espanha, França e Alemanha.

Nas contas da AIMMAP, em tudo isto pesou de forma especial a indústria automóvel, tanto nos ligeiros como nos pesados. que justificam cerca de 79% do crescimento homólogo, assim como pesou o crescimento nas exportações de produtos metálicos, máquinas e equipamentos, com um salto de 81% face ao mês anterior.

Assim, Rafael Campos Pereira, vice-presidente da AIMMAP, diz que “o mês de setembro já tinha representado um mês histórico para o Metal Portugal, mas o mês de outubro acaba por se tornar o melhor de sempre para as exportações nacionais". "Estamos em claro crescimento, em contraciclo com a restante economia portuguesa e isso só mostra a resiliência e a combatividade do "Metal Portugal" para conseguir exportar para outros mercados não tradicionais e longínquos. Este resultado só prova que a qualidade da produção nacional é cada vez mais reconhecida no estrangeiro".