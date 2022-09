Gasolineiras travam descida do preço dos combustíveis

De acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, as gasolineiras aproveitaram a pandemia para aumentar as margens de comercialização. E, escreve o "Correio da Manhã", a par da descida nas cotações financeiras, os ganhos obtidos pelas gasolineiras travaram uma queda no preço dos combustíveis.

Nos primeiros seis meses do ano, as margens de comercialização, que englobam custos e lucros, subiram 33,8% na gasolina e 20,7% no gasóleo. O preço médio do gasóleo e da gasolina registado no primeiro semestre de 2020 foi de 1,30 euros e 1,553 euros por litro, respetivamente, refletindo a queda dos mercados.

Os hipermercados, operadores que praticam os preço mais baixos, foram os que conseguiram subir mais as margens de comercialização, com uma subida na gasolina de 50,6% e no gasóleo de 40,8%, em relação ao ano passado.