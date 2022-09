Facebook alvo de processo de monopólio nos EUA - e pode ser forçado a separar-se do WhatsApp e do Instagram

A Comissão Federal do Comércio dos Estados Unidos (FTC) deu início a um processo por alegadas práticas concorrenciais abusivas contra a Facebook. Além da ação iniciada pelas autoridades americanas, há ainda um segundo processo que conta com o apoio de 46 estados e que poderá ter como desfecho o desmembramento da empresa que gere a maior das redes sociais.

Entre os objetivos das ações judiciais, destaca-se a hipótese de separar o Whatsapp e o Instagram da gestão do Facebook.

A FTC acusa a Facebook de tentar neutralizar qualquer concorrência na Internet e dá como exemplo as compras que a empresa liderada por Mark Zuckerberg tem vindo a fazer - e onde constam precisamente a Whatsapp e Instagram.

A acusação promovida pelos 46 estados, que é liderada pela procuradoria-geral de Nova Iorque, considera que a atuação da Facebook “tem privado os consumidores dos benefícios da concorrência e reduziu as proteções da privacidade e dos vários serviços ao mesmo tempo”.

Entre os analistas há quem relacione o novo processo de abuso de concorrência com o cenário politico norte-americano, que garantiu não só da administração cessante de Donald Trump, como do Partido Democrata os apoios necessários para desmantelar alguns dos maiores grupos empresariais das tecnologias.

Em declarações reproduzidas pelo Financial Times, a Facebook não se dá por conformada: “Anos depois de a FTC aprovar as nossas aquisições, o Governo vem querer refazer tudo sem qualquer contemplação para com o impacto que este precedente vai ter no comunidade de negócios em geral ou nas pessoas que escolhem os nossos produtos todos os dias”.