Ricos ainda mais ricos, mais horas em frente ao ecrã e compras cada vez menos físicas. Veja as 5 tendências que vieram para ficar

Do comércio eletrónico à cultura, com passagem pelo local de trabalho e pela evolução da economia no seu todo, há uma série de efeitos e de tendências que foram potenciadas pela pandemia, mas que se irão prolongar no tempo, mesmo depois da chegada da vacina e do que irá ser o aparente regresso a alguma normalidade.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler