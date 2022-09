Portugueses são os que têm mais medo de ficar infetados com covid-19 ao mexer em notas e moedas

Os portugueses são os cidadãos da Zona Euro que, ao manusearam notas e moedas, mais medo têm de ficar infetados com o SARS-CoV-2. Aliás, essa é a razão avançada para terem diminuído os pagamentos em numerário. Estas são conclusões de um estudo do Banco Central Europeu (BCE) que se debruça sobre as formas de pagamento utilizadas pelos europeus, bem como o modo como a covid-19 as afetou.

