Portugueses são dos europeus com menos capacidade para poupar e pagar contas

O barómetro da Intrum, sobre o bem-estar financeiro dos 24 países europeus, coloca Portugal próximo do fim da tabela em indicadores como a capacidade para pagar contas e poupar para o futuro. De acordo com o "Diário de Notícias", o bem-estar financeiro dos portugueses diminuiu entre 2019 e 2020 e, neste parâmetro, só Hungria, Polónia, Espanha, Itália e Grécia estão pior do que Portugal.

Relativamente à capacidade para pagar contas, Portugal integra a lista dos três últimos classificados, encontrando-se em 22.º lugar. "Em Portugal, os grupos etários entre os 22 e os 44 anos são os que revelam maiores constrangimentos para pagarem as suas contas nos prazos, 32%. A média é de 25% em Portugal. 28% das mulheres portuguesas afirmam que não pagaram uma ou mais contas nos prazos, nos últimos 12 meses, valor mais baixo comparado com a média europeia, 32%", refere o estudo.

Quando o tema é poupar para o futuro, a Intrum assinala que "Portugal continua a não ter uma posição muito animadora", estando em 19.º lugar entre os 24 países analisados.

Segundo o barómetro da empresa responsável pela gestão de cobranças e recuperação de créditos, "houve uma evolução positiva de Portugal em relação à edição do ano passado, quando se fala de literacia financeira. Da 14.ª posição em 2019, passou para a 8.ª posição da tabela dos 24 países europeus analisados".

Já os alemães são os que revelam maior bem-estar financeiro: "As medidas de estímulo e os esquemas de proteção ao emprego parecem ter protegido os rendimentos das famílias e permitiram aos consumidores continuarem a pagar as suas contas nos prazos". "Os consumidores alemães são conhecidos pelos seus gastos pragmáticos e foco na poupança, o que se reflete na classificação de topo do país no pilar poupança para o futuro", explica a Intrum.