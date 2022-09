Novo Banco tenta acordo com trabalhadores acusados pelo Ministério Público

O Novo Banco está a tentar chegar a um acordo, que pode passar por rescisões, com os quatro trabalhadores que foram acusados pelo Ministério Público na investigação a eventuais crimes cometidos no seio do Banco Espírito Santo (BES) e do Grupo Espírito Santo, de acordo com informação apurada pelo Expresso.

Os quatro trabalhadores foram suspensos das suas funções em julho deste ano, depois de conhecida a acusação no processo denominado Universo Espírito Santo, mas ainda não puderam voltar aos seus postos de trabalho mais de quatro meses depois. A decisão foi tomada como temporária, como então noticiou o Expresso, mas ainda não foi revertida.