“Queremos substituir até 2035 comida de origem animal”, diz líder da Impossible Foods

De um lado um hambúrguer da Impossible Foods; do outro uma câmara fotográfica da antiga Kodak. “A Kodak foi à falência depois de anunciada a primeira câmara digital manhosa”, diz Patrick Brown, líder da Impossible Foods. E o que é que isso tem que ver com os hambúrgueres que a Impossible produz a partir de vegetais? Patrick Brown aproveita a participação na Web Summit para reforçar uma das metas que levaram à constituição da startup americana: “Queremos substituir até 2035 comida de origem animal”.

Será que os hambúrgueres da Impossible têm a força suficiente para convencer uma maioria de adeptos de carne? Brown não desarma no otimismo. “A estratégia é muito simples: tentamos convencer as pessoas a provarem a primeira vez”, diz, para depois avançar com a estimativa que está na origem do otimismo: “Mais de 75% das pessoas que provam (os hambúrgueres da Impossible) tornam-se consumidores”, recorda.

A Impossible Foods não foi a primeira empresa a desenvolver hambúrgueres de origem vegetal – mas pertence a uma nova geração de marcas que recorrem a novos processos para dar a conhecer hambúrgueres que “sangram” como carne, têm a textura de carne e sabem a carne – mas não têm carne, pois apenas são produzidos a partir de uma receita que combina vegetais diversos com uma proteína extraída da soja que dá pelo nome “heme”.

É esta proteína, que é conhecida como “o ingrediente secreto”, que faz com que um hambúrguer vegetal seja difícil de distinguir tanto pelos olhos como pelo palato dos humanos.

“A qualidade proteica dos nossos produtos não tem paralelo com o valor proteico dos bifes”, refere Patrick Brown, lembrando ainda que a produção de produtos vegetais que simulam a “carne” têm ainda a vantagem de serem baixos em teores de gordura e não estarem sujeitos a antibióticos que os animais consomem.

O empresário não tem pruridos em recorrer à tabela nutricional para reforçar a mensagem com um número: “A soja pode conter mais 60% de roteínas que a carne de vaca”.

Patrick Brown desdobrou-se em várias aparições na Web Summit. Além da tradicional entrevista com audiência disponibilizou-se a responder a questões do público e ainda teve um momento em que falou igualmente para outros oradores, tecnólogos e homens de negócios. A participação final incidiu num momento de culinária com a confeção de pratos que recorrem a produtos da Impossible.

À presença reforçada também não será alheia o projeto de expansão do negócio. A Impossible já é presença assíduas nos supermercados e restaurantes americanos; no Canadá acaba de receber a autorização de comercialização.

Em alguns mercados, como Singapura, já há mais de 1000 restaurantes com produtos desenvolvidos pela marca americana. Falta apenas o terceiro objetivo definido pela Impossible: garantir a autorização para a comercialização dentro da UE – o que terá ainda de aguardar que ocorra depois da análise que as autoridades europeias estão a levar a cabo. A ida para a China figura igualmente no roteiro da empresa para o próximo ano.

Patrick Brown admite que vai continuar a ter a concorrência dos produtores de gado mas não acredita que os empresários da pecuária realmente estejam interessados em abandonar o negócio. “Eles criaram produtos muito maus”, diz quando se trata de descrever as incursões dos produtores de gado pelos produtos alimentares de origem vegetal.

Além do lucro associado à venda de bens alimentares de origem vegetal, a Impossible mantém a expectativa de poder contribuir para a redução das emissões de gases poluentes, como o metano que é produzido pelo gado, e para travar o desmatamento gerado pelas pastagens para o gado. Mas Patrick Brown acredita que esse é um imperativo mundial que tem de ser seguido a bem da humanidade – e da contenção das alterações climáticas. “Neste momento, limitamo-nos simplesmente a substituir a Natureza por vacas”, conclui, resumindo os efeitos que as pastagens têm causado na flora e na fauna do Planeta.