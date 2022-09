Menos cativação de IRS em 2021 e mais (algum) dinheiro na carteira

Este ano é uma exceção em muitas coisas e a publicação, esta quinta-feira, dia 3 de dezembro, das tabelas de retenção na fonte de IRS para 2021 é mais uma situação fora do comum: em regra, estas taxas só são conhecidas quando o respetivo ano já começou. Os valores para 2020 constam do Diário da República de 21 de janeiro, o que implicou fazer acertos depois, de forma retroativa. Tem sido sempre assim.

Porém, não foi uma surpresa, uma vez que esta antecipação havia sido sinalizada pelo Governo na altura da elaboração da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano – aprovada na semana passada pelo Parlamento –, nem é uma novidade a descida no valor dos montantes que nos são descontados todos os meses por conta do imposto – numa antecipação ao Estado do IRS devido pelos contribuintes face aos rendimentos obtidos. Em média, o valor retido pelo Estado desce 2%, em linha com o que tinha sido anunciado pelo Executivo.

“A publicação destas tabelas ainda em 2020 permite previsibilidade no processamento de salários e pensões, cujos sistemas têm de ser adaptados”, justifica o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, na nota de imprensa divulgada pelo Ministério das Finanças.

No total, segundo as contas do Executivo deverão ficar do lado das famílias 200 milhões de euros que, segundo o Governo, servirão para estimular a economia via consumo.

Esta foi a forma que a equipa de António Costa encontrou de aumentar a liquidez das famílias sem, no entanto, baixar a carga fiscal das famílias já que as taxas finais do IRS permanecem iguais. Ou seja, quando fechar as contas com o Fisco, a fatura a pagar será a igual ao que lhe seria exigido mesmo que as tabelas de retenção não tivessem sido mexidas. Assim, o que acontece é que mensalmente terá mais dinheiro disponível na carteira. Por exemplo, se for casado (ambos trabalham), tiver um filho e um rendimento bruto de 1750 euros por mês, passa a ter mais 7 euros, pois em vez de entregar ao Estado 348,25 euros todos os meses, passa a descontar 341,25 euros. No final do ano são 98 euros que ficam logo do seu lado, de acordo com as simulações do Ministério das Finanças (ver tabelas), sem ter que esperar por 2022 para os receber no eventual reembolso do IRS. Assim, tem um maior rendimento mensal ao longo de 2021, mas depois recebe um ‘cheque’ do Estado mais reduzido ou fica com uma fatura a pagar mais alta, caso a Autoridade Tributária apure que a retenção já feita não cobre a totalidade do IRS devido.

Nas simulações enviadas aos media pelo Governo as taxas de retenção na fonte têm cortes entre 0,1 e 0,5 pontos percentuais, dependendo do escalão de rendimentos e da composição do agregado familiar.

Embora o efeito seja inócuo, a verdade é que é desejável que o imposto real se aproxime o mais possível do valor que o Estado cativa todos os meses – e através do qual se financia a custo zero –, sobretudo numa altura de crise.

Ainda há muita margem para reduzir as retenções mensais

O valor dos reembolsos efetuados em 2019 ascendeu a cerca de 3 mil milhões de euros e este corte nas retenções tem um ‘custo’ de cerca de 200 milhões de euros, o que significa que continuará a existir uma grande discrepância entre o valor retido e o imposto efetivo. Este ‘movimento’ é para continuar, garantiu recentemente Mendonça Mendes, no âmbito da 6.ª Conferência Anual da Ordem dos Economistas sobre o Orçamento do Estado para 2021 que teve lugar no início de novembro.

"A decisão que tomámos em atualizar as tabelas de retenção na fonte do IRS é uma medida permanente", assegurou o secretário de Estado, frisando, porém, que "não se consubstancia na baixa do imposto, mas na antecipação da devolução do imposto".



"A nossa linha de rumo é muito clara: queremos continuar a aliviar o esforço fiscal dos rendimentos de trabalho", disse ainda.

No mesmo comunicado enviado, esta quinta-feira, à comunicação social, o governante indica que “a aproximação entre o imposto retido e imposto a pagar visa aumentar a liquidez das famílias, sobretudo as de classe média e aquelas cujo rendimento foi afetado em consequência da crise pandémica”. E realça que com esta iniciativa “o Governo dá continuidade à ação tomada ao longo dos últimos anos de esbater o diferencial entre nas tabelas de retenções na fonte onde existe o maior desfasamento entre o valor das retenções realizadas e o valor final de imposto a pagar pelos trabalhadores dependentes”.

Esta diferença agravou-se com o alargamento do número de escalões de IRS no Orçamento do Estado de 2018, que passaram de cinco para sete e tem vindo a ser corrigida.

Uma das preocupações do Executivo sinaliza Mendonça Mendes, foi atualizar as tabelas de retenção na fonte aplicáveis às pensões mais modestas, “por forma a manter o nível de rendimento líquido dos pensionistas beneficiados pelo aumento extraordinário das pensões mais baixas”. É que, de acordo com o Orçamento do Estado para 2021, quem recebe pensões até 658,2 euros mensais vai ter um aumento extraordinário de 10 euros no valor bruto já a 1 de janeiro.

Assim, os rendimentos até aos 686 euros quer do trabalho dependente, quer de pensões estão isentos de retenção na fonte de IRS, contra o limite de 659 euros que está em vigor.

Outra medida com impacto no IRS é a subida do mínimo de existência – limite de rendimento que tem de ficar acautelado do lado do contribuinte depois de aplicados os impostos – em 100 euros, passando dos atuais 9.215,01 euros para os 9.315 euros anuais. Isto significa que os rendimentos abaixo deste patamar estarão isentos de IRS e que cerca de 20 mil contribuintes com baixos salários, até 707 euros, poderão beneficiar disso.