Corticeira Amorim emite €40 milhões em obrigações verdes

A Corticeira Amorim SGPS anunciou a sua primeira emissão de Obrigações Verdes, no valor de €40 milhões de euros. O empréstimo destina-se a "refinanciar um conjunto diversificado de investimentos verdes realizados em 2017, 2018, 2019 e primeiro semestre de 2020" por oito empresas das suas cinco unidades de negócio, anunciou o grupo em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em causa está a gestão ambientalmente sustentável de recursos naturais e uso da terra, produtos, tecnologias e processos de produção renováveis, baixos em carbono, ecoeficientes e/ou adaptados à economia circular, gestão de resíduos e eficiência de utilização de recursos, energia renovável e conversão de resíduos em energia.

A emissão, por subscrição particular, sem garantias e pelo prazo de 5 anos, vence semestralmente juros a taxa fixa e com reembolso escalonado (25% no final do 4º ano e 75% na maturidade), tendo sido montada pelo BPI, com o apoio do CaixaBank.

Para a Corticeira, liderada por António Rios Amorim, esta operação "constitui um importante marco na sua estratégia de sustentabilidade, reafirmando o compromisso com a aplicação dos princípios e melhores práticas ESG - Environmental, Social and Governance", relativas a questões de responsabilidade social e sustentabilidade.

Já o BPI sublinha a "forte componente simbólica" desta emissão verde no ano em que o grupo comemora o seu 150º aniversário. "A Corticeira Amorim entra assim num grupo selecionado de emitentes verdes em Portugal e o BPI consolida-se como um dos líderes no mercado português de emissões sustentáveis, reforçando o posicionamento do Grupo CaixaBank como um dos líderes de Sustainable Finance a nível internacional", diz o banco em comunicado