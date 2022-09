Corte nas taxas de retenção na fonte traz (pouco mais) dinheiro à carteira

No total, serão €200 milhões que ficarão, em 2021, do lado das famílias, em vez de serem cativados pelo Estado, ao longo do ano, por conta do IRS a pagar pelos rendimentos obtidos, segundo as contas do Governo para as novas tabelas de retenção na fonte do imposto. O Executivo liderado por António Costa vai, assim, abdicar de parte dos fundos com que financia a despesa pública — sem pagar juros aos contribuintes — via a cobrança antecipada de IRS. Não se trata de uma descida da carga fiscal, porque em 2022, quando fechar as contas com o fisco, receberá um reembolso de imposto menor ou terá uma conta maior para pagar. Ou seja, os euros extra na conta bancária ao longo do próximo ano equivalem à redução do eventual estorno de IRS.

Em ano de crise, o Governo prossegue a estratégia de redução da diferença entre o IRS retido e a fatura fiscal efetiva, ao mesmo tempo que ambiciona estimular o consumo e a economia. Um efeito que se antecipa proporcional ao impacto na carteira de cada um, e este será ténue. Na ordem dos €7 mensais no caso de uma pessoa casada (ambos a trabalharem), com um filho e um salário bruto de €1750, de acordo com os cálculos do Ministério das Finanças. Noutros casos, em que os rendimentos são mais modestos, é provável que nem se sinta o impacto da redução em cerca de 2% no montante deste pagamento por conta face ao que é hoje cobrado.