Cadete de Matos, presidente da Anacom: “Não somos pressionáveis. No dia em que não puder ser assim, serei o primeiro a sair”

Alterar o regulamento do leilão da rede móvel de quinta geração (5G) implicaria “muitos meses” de atraso no processo, e o presidente da Anacom rejeita essa hipótese, apesar da litigância dos operadores em curso. João Cadete de Matos não equaciona a demissão e sublinha a confiança e a cooperação estreita com o Governo. Sobre o número de candidaturas ao leilão, nada disse, porque é confidencial. Quando sair da Anacom, rumará ao Banco de Portugal, de onde veio, garante.

Altice, NOS e Vodafone avançaram com providências cautelares para suspender o leilão. Se as providências forem aceites, a Anacom fica desautorizada?

Este regulamento foi antecedido de duas consultas públicas, com 505 participações. A Anacom analisou cuidadosamente os contributos e pronunciou-se. Fez ajustamentos no regulamento do leilão tendo em conta os resultados da consulta e as metas definidas pelo Governo na resolução do Conselho de Ministros. O regulamento é equilibrado, ponderado e responde aos interesses do país.