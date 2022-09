Apoio a fundo perdido para as rendas comerciais? Siza Vieira deixa essa possibilidade em aberto

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, deixou em aberto a possibilidade de apoiar rendas comerciais a fundo perdido depois de uma reunião com a CCP - Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, esta quinta-feira. O ministro não anunciou medidas de apoio ao arrendamento comercial no encontro, mas adiantou que o Governo estará mais inclinado para disponibilizar apoios a fundo perdido, no que diz respeito às rendas comerciais, do que a ver a Assembleia da República aprovar a diminuição do valor das rendas, também pedida pelas associações.



Siza Vieira adiantou, também, que o Governo está a ponderar alargar a medida de diferimento do pagamento do IVA trimestral ao regime mensal, que abrange contribuintes com faturação mais elevada.



Sobre o programa Apoiar.pt, que recebeu 30.288 candidaturas até à manhã desta quinta-feira, o Governo espera poder começar a pagar 298,5 milhões de euros no final da próxima semana ou início da seguinte, adiantou o ministro em declarações aos jornalistas no final do encontro com a CCP para ouvir as propostas do setor relativamente às medidas de apoio às empresas no que respeita aos prejuízos causados pela pandemia de covid-19 que o Governo poderá adotar no próximo ano. E dos 750 milhões de euros a fundo perdido para empresas dos setores mais afetados pela pandemia, disponibilizados através do Apoiar.pt, "mais de 100 milhões de euros são para empresas do setor da restauração", disse.

Primeiro semestre de 2021 na mira

Quanto à reunião, admitiu que a CCP pediu previsibilidade e estabilidade nas medidas de apoio do Governo para o próximo ano, dando mais "visibilidade" ao primeiro semestre, altura em que, mesmo que já haja estabilização da situação sanitária, a procura por estes serviços ainda não deverá ter atingido os níveis de retoma.



"Todas [as associações com as quais o Governo manteve reuniões] manifestaram preocupação quanto ao prolongamento de medidas de apoio ao emprego",o não agravamento dos custos para entidades empregadoras e de simplificação do sistema de obtenção de apoio, precisou.



As associações e confederações empresariais pediram também uma "nova geração de apoios a fundo perdido", para que as empresas possam fazer face às rendas comerciais.

As empresas sinalizaram, ainda a necessidade de assegurar que "outros apoios à liquidez possam ser simplificados e mais rapidamente colocados no mercado", que as empresas do alojamento possam ter acesso a uma linha destinada a empresas exportadoras (que permite que 20% do financiamento seja convertido a fundo perdido independentemente da dimensão das empresas), bem como o diferimento de algumas obrigações fiscais.



"O Governo está a ponderar de que forma pode fazer este apoio às rendas e às despesas que as empresas têm com as rendas", afirmou o ministro.

Eficácia e pouca burocracia, é o que pede a CCP

Do lado da CCP, João Vieira Lopes, defendeu a necessidade das medidas de apoio à economia terem "capacidade efetiva", terem menos burocracia e chegarem rapidamente às empresas. Em declarações aos jornalistas após duas horas de reunião, João Vieira Lopes admitiu que o Governo tem algumas medidas que bem estruturadas no geral, mas outras precisam de ser modificadas.



"A nossa preocupação, é que as medidas possam ser apresentadas rapidamente e possam serem implementadas de uma forma eficaz e com pouca burocracia", referiu.

E deixou uma chamada de atenção relativamente a medidas que até podem refletir "boas intenções", mas não são muito eficazes, pois são postas em prática de uma forma atrasada e com muita burocracia: "Gasta-se o dinheiro e a sua eficácia é muito limitada. Foi a mensagem que viemos transmitir. Nós insistimos em medidas com capacidade efetiva, eficazes, no tempo certo e com dinheiro a chegar rapidamente as empresas", disse.



Sem concretizar que novas medidas foram sinalizadas pelo ministro da Economia durante o encontro, João Vieira Lopes reconheceu avanços ao nível das intenções, referindo que a CCP fica na expectativa para que sejam adotadas novas medidas para facilitar a tesouraria das empresas. "Estas medidas são para ser postas em prática no primeiro semestre de acordo com o que fomos informados", conclui.