Bolsas eufóricas ganham €9 biliões em novembro

Novembro foi, até agora, o melhor mês do ano para o mercado de ações. Os ganhos à escala mundial nas bolsas somaram €9 biliões (11 biliões de dólares) em relação à capitalização de mercado no final de outubro, com base em dados da World Federation of Exchanges. Esses ganhos representam 13% do PIB mundial.

