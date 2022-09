TAP. Pilotos avançam com providência cautelar e falam em clima de “terror” e “coação”

O sindicato representante dos pilotos da TAP defende que nas três reuniões que teve com a administração da companhia (ou representantes seus) não lhe foi apresentada informação que permita perceber o racional económico que está por trás da decisão que levou a transportadora a delinear um plano de reestruturação para a apresentar em Bruxelas e no qual prevê um corte da massa salarial de 25% e o despedimento de cerca de 500 pilotos. E aponta mesmo para informação "enganosa".

É pela inexistência de informação e por falta de participação do sindicato na construção do plano de reestruturação que o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) decidiu requerer junto do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Juízo de Trabalho de Lisboa uma providência cautelar comum. O objetivo é também, explica o sindicado, que o plano não chegue a Bruxelas sem o envolvimento dos trabalhadores e se assuma como facto consumado. "Existe um inquestionável direito à informação que tem vindo a ser sistematicamente violado pelo grupo TAP", consideram os pilotos na providência cautelar a que o Expresso teve acesso.

O SPAC pede o acesso a informação que inclua "as projeções económico-financeiras das empresas TAP, SGPS, S.A., TAP, S.A. e Portugália, S.A. (ou as empresas que venham a suceder a estas, em caso de reestruturação) para o período 2020-2025". E explica que "estas projeções deverão ser apresentadas com o mesmo detalhe habitualmente utilizado pelas mesmas empresas nas suas prestações de contas". Os pilotos da TAP querem também informação detalhada sobre a Portugália, que tem estado a ser mais usada pela transportadora, levando a que não estejam previsto despedimentos nesta subsidiária.

"O que aconteceu até ao momento foi a prestação de informação incompleta, insuficiente e enganosa sobre os reais propósitos do empregador, ou seja, a informação não foi prestada em momento, de forma e com conteúdo suscetíveis de permitir, nomeadamente que os representantes dos trabalhadores procedam a um exame apropriado e preparem, se for o caso, as consultas”, defende o SPAC.

O sindicato sublinha que nas três reuniões que teve desde 2 de setembro foi apresentada informação vaga e genérica sobre o sector e a companhia, o que não permite perceber o racional e o objetivo que está por trás do plano apresentado. "Afigura-se até que a informação foi prestada com o objetivo de não ser possível perceber com exatidão os dados que estão pressupostos, suspeitando-se que as premissas não conduzam às conclusões que quiseram ser passadas em termos de redução de pessoal e remunerações", sublinha o sindicato.

“Parece que a empresa vai ser gerida através do terror e da coação sobre os trabalhadores”

O SPAC fala numa "clamorosa violação do direito à informação e consulta dos representantes dos trabalhadores", defendendo que ela "é dolosa e visa aterrorizar os trabalhadores". E não se fica por aqui. "Parece que a empresa (agora pública) vai ser gerida através do terror e da coação sobre os trabalhadores", atira o sindicato dos pilotos. O Estado detém 72,5% da TAP, cujo presidente do conselho de administração é Miguel Frasquilho.

Outro dos pontos que justifica a providência cautelar é a falta de informação sobre a operação da Portugália, companhia do grupo TAP com custos salariais mais baixos e aeronaves de dimensão mais reduzida. "A questão da Portugália é tanto mais importante quanto a mesma é complementar e opera sob a marca TAP", diz o SPAC.

"Este processo de externalização da atividade da TAP SA, para a Portugália SA que visa diminuir artificialmente a atividade da empresa parece constituir um pressuposto da futura reestruturação da TAP", refere o SPAC. E acusa a companhia de informação confusa sobre este dossiê: "A informação sobre esse processo de externalização continua a ser prestada confusamente e parece ser um dos fundamentos da redução de pilotos e aviões na TAP", lamenta.



Entre a informação pedida há muitos dados sobre a Portugália. Entre eles estão os "termos atuais da contratação da Portugália para a realização de voos vendidos pela TAP, incluindo, designadamente, fórmula de cálculo da contrapartida. Ou informação relativa à contratação da Portugália para a realização de voos vendidos pela TAP, no período 2020-2025.



O SPAC adianta que o pedido de informação formulado no procedimento cautelar já existe no Grupo TAP, que se prepara para enviar a proposta para a Governo para apresentação à Comissão Europeia. O sindicato quer que o tribunal ordene o envio dos documentos “powerpoint” apresentados nas reuniões efetuadas com o SPAC em 12 e 27 de novembro, e que não lhes foi dado, apesar de ter sido pedido.



É vasta e detalhada a informação pedida pelo sindicado. Eis alguns exemplos "os pressupostos de atividade utilizados nas projeções das empresas TAP S.A. e Portugália S.A", incluindo: a evolução da frota, ano a ano, por tipo de aeronave, em cada empresa (TAP e Portugália). A uilização da frota, ano a ano, em cada empresa (TAP e Portugália), incluindo, por tipo de aeronave, calculados de acordo com a prática da indústria, e com discriminação dos pressupostos utilizados.



O SPAC teve também informação sobre a previsão de evolução, no período 2021-2025, do quadro de pessoal da TAP S.A. e da Portugália, discriminado por categorias e funções. E ainda informação sobre a previsão de evolução, no período 2021- 2025, das massas salariais da TAP S.A. e da Portugália S.A., discriminado por categorias e funções;

O sindicato diz, no texto da providência cautelar, que "caso se entenda que a informação não deve ser prestada ao SPAC, o que por mera cautela se requer, seja então enviada a informação requerida aos Delegados Sindicais da TAP".



Em qualquer caso, o SPAC pede que a TAP SA e a TAP SGPS sejam "condenadas no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória de cinco mil euros por cada dia de atraso na prestação de informação referida".