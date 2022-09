TAP chegará a Bruxelas com 701 milhões de prejuízo e um pacote de medidas agressivo

A TAP anunciou esta segunda-feira um prejuízo de 700,6 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, fruto em grande parte de uma redução de 70% dos voos face ao mesmo período de 2019. É um montante em crescendo, já que no primeiro semestre o resultado líquido da companhia tinha sido negativo em 585 milhões de euros. É neste cenário, com a perspetiva de corte de salários e despedimentos, que os sindicatos da TAP vão reunir-se esta semana com o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

As linhas gerais do plano de reestruturação da TAP foram anunciadas na passada sexta-feira, em véspera do fim de semana, deixando os sindicatos perplexos e preocupados. Além da não renovação dos contratos a prazo - a TAP tinha no início do ano cerca de 2000 trabalhadores nesta situação - , a administração da companhia anunciou também despedimentos.

São milhares de postos de trabalho que se perdem, num número que poderá chegar aos 4 mil. O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) comunicou aos trabalhadores que poderão estar em causa 750 postos de trabalho efetivo, e o Sindicatos dos Pilotos da Aviação Civil (SAPC) apontou para o despedimento de 500 pilotos.

Os sindicatos ficaram em estado de choque. O SNPVAC apelidou as medidas do plano de reestruturação de "absolutamente dramáticas". O SITAVA, o sindicato do pessoal de terra, classificou-as de estapafúrdias e provocatórias", e não quis avançar números.

Além do despedimento de 750 tripulantes efetivos, nesta área serão extintos também 1000 contratos a prazo. O SITAVA tem estimado que desde o início da pandemia, a TAP já perdeu cerca de 3000 trabalhadores. A companhia estima reduzir a massa salarial em cerca de 187,5 milhões de euros. A transportadora suspendeu o apoio extraordinário à retoma progressiva, o substituto do lay-off simplicado.

A frota será redimensionada. Em 2021 a companhia estima que terá apenas 88 aeronaves, face às 105 que tinha em 2019, quando batia recordes anuais de crescimento. A administração prevê um ajuste até um máximo de 101 aeronaves até 2025. A administração da TAP negociou com os fabricantes o adiamento da entrega de 15 aeronaves.

Sindicatos esperam que ministro suavize plano

A esperança dos trabalhadores reside em Pedro Nuno Santos. O ministro vai encontrar-se com todos os sindicatos dos trabalhadores da TAP a partir de dia 2 de dezembro. Os sindicatos têm esperança de que possam ter um plano menos agressivo, e esperam consegui-lo com a intermediação do ministro. Não obstante, o Expresso sabe que haverá apenas espaço para ajustamentos.

Na verdade o futuro da TAP joga-se dentro de momentos em Bruxelas, quando o plano de viabilização desenhado pelo conselho de administração da companhia, com o apoio da BCG e do Deustshe Bank, for entregue à Direção Geral da Concorrência. É um plano duro e exigente, a TAP é a única companhia europeia que não está a ser ajudada ao abrigo das medidas de exceção por causa da Covid-19.

Por isso, Bruxelas será mais intransigente, a companhia vai ter de provar que é sustentável. A TAP vai ficar mais pequena, isso é uma inevitabilidade.

Os cortes na massa salarial vão ser transversais a todos os trabalhadores sem exceção: pessoal de terra, tripulantes e pilotos. E a mensagem que a administração tem passado é que serão despedidos menos trabalhadores se houver redução de massa salarial ou mais se os cortes forem mais ligeiros. Os custos com pessoal diminuíram 39,1% até setembro deste ano face ao mesmo período de 2019, ou seja, menos 200 milhões de euros.

Uma coisa é certa, a TAP pediu ao governo autorização para mexer nos acordos de empresa, e vai haver mudanças nesta matéria. O objetivo é ir tão longe quanto possível salvando o maior número de empregos possível. Até ao final de setembro saíram 729 trabalhadores com contratos a prazo.

Um dos acordos que será revisto é muito provavelmente aquele que foi assinado em 2018 entre o então presidente da companhia, Antonoaldo Neves, e os pilotos da TAP. Chama-se Regulamento de Recurso à Contratação Externa (RRCE): o grupo TAP e o SPAC concordaram então que a atividade externalizada a outra empresa do grupo TAP teria como limite 8% (das block hours voadas pela TAP no ano anterior) e que caso a TAP violasse os limites que propunha, deveria pagar a cada piloto uma compensação. A TAP pediu também autorização para haver um pacote de pré-reformas voluntárias.

Vender ativos?

Há muitas questões em aberto e é provável que no âmbito do plano de reestruturação e das discussões com a poderosa DG Comp, saltem para cima da mesa a possibilidade de a TAP ter de vender ativos e desfazer-se de operações. A empresa de manutenção que a TAP tem no Brasil, e que no passado tantos milhões deu de prejuízo, é uma das operações que poderá vir a ser equacionada.

Outro dos temas que poderá vir a ser discutido também é a fusão entre a TAP e a Portugália, que chegou a ser equacionada no passado. A Portugália tem custos de trabalho mais baixos, nomeadamente ao nível dos pilotos e tripulantes e pode, por isso, vir a fazer parte da equação.

Até agora já entraram nos cofres da companhia mil milhões de euros dos cerca de 1,2 mil milhões autorizados por Bruxelas. Sabe-se já também que a TAP não vai chegar à DG Comp com o nome de um possível futuro parceiro, dadas as condições do mercado o Deutsche Bank não conseguiu encontrar nenhuma alternativa possível.