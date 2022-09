TAP: Sindicato dos tripulantes estranha silêncio dos partidos, pede-lhe audiências e diz que há soluções menos custosas

O sindicato dos tripulantes quer reunir com os partidos e deputados para lhes apresentar uma proposta de reestruturação da TAP alternativa e pede-lhes audiência com caráter de urgência.

“O SNPVAC vai requerer hoje mesmo audiências, com caráter de urgência, a todos os partidos e deputados independentes, com assento parlamentar, para lhes dar conta das nossas legítimas preocupações e lhes apresentar as diversas alternativas possíveis para uma restruturação da TAP que vá muito além dos despedimentos e cortes da massa salarial”, informou o sindicato, em comunicado enviado às redações.



A administração da TAP comunicou ao SNPVAC que o plano de reestruturação prevê um corte de 750 postos de trabalho efetivos nos tripulantes. A este número junta-se um corte de mais 1000 tripulantes com contrato a prazo.



“Há alternativas com menores custos sociais e que permitem manter uma TAP com a dimensão e a importância” que a companhia representa para o país, diz o sindicato. O SNPVAC contratou consultoria externa para ajudar a traçar um caminho com números seus.

“Como já defendemos, não é com reduções salariais e com despedimentos que se vai salvar a TAP, mas sim com uma intervenção de cariz financeiro que capacite a empresa para os anos vindouros”, afirma o sindicato, sublinhando que foi isso que transmitiu à administração. O SNPVAC tem defendido que haja uma injeção de capital da TAP. Henrique Louro Martins afirmou em entrevista à RTP3 que a TAP pode precisar de 4 mil milhões de euros.

O sindicato manifestou também a “total perplexidade” pelo silêncio a que os partidos e o Governo se têm remetido, face ao plano de restruturação. Nas reuniões que manteve com os sindicatos na sexta-feira, a administração admitiu que prevê a saída de 3.600 trabalhadores - entre despedimentos e não renovações de contratos a prazo - e um corte de 25% da massa salarial.



O SNPVAC apelou ainda à união de todos os sindicatos que representam os trabalhadores da TAP, para que possam analisar e avaliar as diversas propostas em conjunto.

“Este é um momento de união e estamos convictos que este seria um momento único para o assumirmos e assim defendermos de forma mais eficaz os interesses de todos e da TAP”, considerou.