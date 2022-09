Patrões não garantem folgas antes dos feriados

Ao apelo feito este sábado por António Costa, para que as empresas suspendam atividade a 30 de novembro e a 7 de dezembro, os patrões admitem não ter ainda uma resposta e não se comprometem com folgas antes dos feriados. Ao "Jornal de Notícias", a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) assumiu que a decisão é uma incógnita e que é necessário olhar para as quebras na produção, caso os patrões avancem com as duas folgas.

"Estranhámos o pedido quando o Governo retirou a possibilidade de modelar os horários com o Banco de Horas", referiu António Saraiva, líder da CIP. "Quase não há capacidade de compensação de horários até ao final do ano e as empresas têm de honrar os seus compromissos com trabalhadores e clientes", acrescentou.

Em relação às medidas anunciadas este sábado por António Costa, a CIP disse que "não são consistentes, ponderadas e não estão sequer cientificamente fundamentadas".

"Numa situação de quebra dramática dos rendimentos, o país não pode dar-se ao luxo de perder tantos dias de produção, não existindo qualquer base científica que justifique o encerramento generalizado das empresas", escreveu a confederação em comunicado.