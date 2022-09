Comboios: primeiras três carruagens compradas a Espanha começam a circular em janeiro

As primeiras três carruagens de um lote de 51 que a CP - Comboios de Portugal comprou a Espanha vão começar a circular no final de janeiro.

A empresa ferrovária anunciou esta segunda-feira que "concluiu, na passada semana, a operação de remoção do amianto das 36 carruagens (do total de 51 unidades) compradas a Espanha, antes da data inicialmente prevista, que era a primeira semana de dezembro".

"Na oficina da CP de Guifões, prosseguem os trabalhos de reparação, remodelação de interiores e pintura, sendo que as primeiras 3 carruagens estarão prontas a circular no final de janeiro, prevendo-se a disponibilidade total do parque de carruagens, da série ARCO, até ao final do ano de 2022", acrescenta a CP em comunicado.

São unidades que vão circular na linha do Minho "após a conclusão das obras em curso, pela Infraestruturas de Portugal, no troço Viana do Castelo – Valença. Para assegurar a realização destes comboios, a CP está também a recuperar locomotivas da serie 2600, nas suas oficinas de Contumil", diz a CP.