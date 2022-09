Altice e NOS avançam com providências cautelares para suspender leilão do 5G

A Altice Portugal interpôs sexta-feira uma providência cautelar no Tribunal Administrativo de Lisboa contra a Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) com o objetivo de suspender o regulamento do leilão da Quinta Geração das Redes Móveis (5G). No Citius, é possível apurar que também a NOS recorreu aos tribunais para iniciar, no sábado, um processo similar contra a Anacom, confirmou o Expresso.

Em declarações à Lusa, fonte institucional da Altice Portugal refere que a providência cautelar foi interposta com o objetivo de "ver decretada a suspensão de eficácia das normas do regulamento 5G que enviesam ilegalmente, isto é, de forma excessiva e injustificada, o leilão a favor dos novos entrantes".

Caso os juízes aceitem estas providências cautelares, o leilão do 5G ficará suspenso.

As palavras da Altice levam a crer que entre os principais motivos do mais recente processo em tribunal figura o roaming nacional que a Anacom pretende impor como forma de garantir que Altice, NOS e Vodafone dão acesso, nas suas redes móveis, ao tráfego gerado por um quarto operador que venha a entrar no mercado nacional.

Além do roaming nacional, os três operadores históricos criticaram severamente o regulamento do leilão do 5G pelo facto de manter a licença da operadora Dense Air na faixa dos 3,6 GHz (que vai ser importante para o 5G) e por reservar um "via" do leilão exclusiva para novos operadores nos 900 MHz e nos 1800 MHz.

No caso da NOS, trata-se da segunda providência interposta recentemente contra o regulamento do Leilão do 5G. Antes da providência deste sábado, a operadora da Sonae iniciou uma ação judicial com o objetivo de retirar a licença à Dense Air nos 3,6 GHz. Por sua vez, a Vodafone foi a primeira a interpor uma providência cautelar com estes propósitos.

Além da providência cautelar, a Altice informa que avançou com queixas junto da Direção Geral da Concorrência (DG COMP) e da Direção Geral da Agenda Digital (DG Connect), refere ainda a notícia da Lusa.

"Este regulamento do 5G representa um enorme retrocesso para a competitividade e põe em causa a sustentabilidade do setor, retraindo e destruindo o investimento e a criação de valor, e está ferido de múltiplas ilegalidades com as quais não nos podemos conformar", refere fonte oficial da Altice.

A Altice Portugal refere ainda que está a aguardar a decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa numa outra providência cautelar interposta contra a Anacom, em junho de 2020, "por esta ter levantado a suspensão da consulta pública para o regulamento do 5G, quando ainda estava em vigor o decreto-lei que tinha suspendido" a mesma.

O prazo de aceitação de candidaturas ao leilão do 5G deverá arrancar no dia 26 de novembro. Caso o calendário definido pela Anacom se confirme, a licenças estarão entregues e os operadores estarão em condições de avançar com a exploração comercial no final do primeiro trimestre de 2021