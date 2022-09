Imobiliário. Preços das lojas no Porto já caíram 10%

“No segmento do retalho, o Porto acumula uma descida média de 10% nos preços das lojas”, diz ao Expresso Pedro Lancastre, diretor-geral da consultora JLL, com base no estudo “Market 360° Porto”, que analisa o desempenho do sector imobiliário na região até setembro.

A quebra nos preços, espe­cialmente sentida nos principais eixos turísticos da cidade, refletindo o avolumar de encerramentos de lojas de rua desde o início da pandemia, “foi mais acentuada no segundo trimestre”, sublinha o consultor. E se, no momento atual, a oferta é superior à procura, “os retalhistas procuram aceder a espaços por valores, em média, 30% abaixo dos patamares pedidos pelos proprietários”, diz o estudo da JLL, que analisa o imobiliário do Porto nos segmentos de investimento, residencial, escritórios, promoção imobiliária, retalho e hotelaria.