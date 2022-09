Bruxelas avalia queixas portuguesas sobre leilão do 5G

Bruxelas está a avaliar as queixas recebidas sobre o processo do leilão de 5G em Portugal e garante estar "em contacto com as autoridades portuguesas", mas não revela o seu conteúdo, nem avança com uma previsão do resultado das averiguações. A confirmação foi dada à agência Lusa por fonte do executivo comunitário.

Bruxelas "recebeu queixas sobre este assunto e está a avaliar de acordo com os seus procedimentos padrão", explica a agência citando uma fonte do executivo comunitário que terá garantido ainda que está "em contacto com as autoridades portuguesas" sobre esta matéria. A mesma fonte recusou avançar detalhes sobre o conteúdo desses contactos ou uma previsão sobre a conclusão da análise.

O processo do leilão do 5G em Portugal está a ser marcado por uma 'guerra' entre operadores e regulador Anacom. Como explica o Expresso, o caso já leva mais de dois anos. Os operadores de telecomunicações tinham apresentado queixas a Bruxelas sobre eventuais ajudas indevidas do Estado no projeto de regulamento, o qual previa o desconto de 25% na compra de espectro por novos entrantes. Entretanto, o regulamento final do leilão, divulgado no início de novembro, retirou aquele desconto para os novos entrantes, tendo imposto obrigações de cobertura que não existiam no projeto, mas manteve a obrigatoriedade de 'roaming' nacional, que é contestado pelos operadores.

Portugal arrisca-se a assumir a presidência europeia com o dossiê do 5G em suspenso, na sequência da 'guerra' entre operadores e regulador em torno desta, com vários processos em tribunal da parte das empresas do setor. A NOS, por exemplo, tem vários processos na Justiça por causa do 5G, entre eles uma providência cautelar contra as regras do leilão, que se for aceite pode suspender o processo. De resto, o próprio presidente da NOS, em declarações ao Expresso, diz que "as regras do leilão matam o investimento no 5G".

Também o presidente executivo da Vodafone Portugal, Mário Vaz, afirma que a falta de "inteligência estratégica prejudica o futuro de forma irreversível", sendo o leilão do 5G o exemplo disso, manifestando "esperança" de que o rumo mude. Na Altice, Alexandre Fonseca afirma que a empresa está a equacionar se faz sentido participar no leilão do 5G e que vai "obviamente optar pelo caminho da litigância", tecendo duras críticas à Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).

Por sua vez, o presidente da Anacom, João Cadete de Matos, espera que "todos os que estejam interessados em investir" no 5G "apresentem candidaturas" e salientou que no leilão anterior houve condições, em alguns casos, "mais incentivadoras" do que no atual. O prazo para a apresentação de candidaturas ao leilão do 5G termina no próximo dia 27 de novembro, com duas empresas confirmadas: Nowo e NOS. Espera-se que a atribuição das licenças 5G em Portugal decorra durante o primeiro trimestre de 2021, em plena presidência portuguesa.

Mas a Comissão Europeia já veio admitir atrasos no desenvolvimento da tecnologia móvel de quinta geração (5G) na UE, instando os dez países - entre eles Portugal - onde ainda não há oferta comercial a avançar com os leilões.

"Os atrasos, inclusive nos leilões para a atribuição de frequências 5G, criam incerteza para as empresas que têm de tomar decisões e criam incerteza para os consumidores", critica a Comissão Europeia. Assumido como uma prioridade europeia desde 2016, o desenvolvimento do 5G na UE tem vindo a ser mais demorado do que previsto, sendo possível que Bruxelas falhe a sua meta de cobertura até final de 2020.

Os dados mais recentes do Observatório Europeu para o 5G (estrutura criada pela Comissão Europeia para acompanhar a evolução desta tecnologia) revelam que, até final de setembro, apenas havia serviços comerciais em 17 países da UE - Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Polónia, Roménia, Eslovénia, Espanha e Suécia.

Em todos estes países havia pelo menos uma operadora de telecomunicações a disponibilizar pacotes de 5G, mas na maioria dos casos esta ainda era uma cobertura seletiva, abrangendo apenas algumas localidades e uma parte da população. Fora da lista estavam, além de Portugal, França, Grécia, Lituânia, Estónia, Croácia, Luxemburgo, Chipre, Malta e Eslováquia.