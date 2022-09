Câmaras de Viseu, Matosinhos ou Famalicão disponibilizam táxis para entregar refeições em casa. Restaurantes aplaudem

Há uma série de câmaras no país que já se prontificaram a providenciar transporte de forma gratuita, o que inclui serviço de táxis, para os restaurantes poderem fazer entregas de comida em casa no próximo fim de semana de recolher obrigatório a partir da uma hora da tarde (até às cinco da manhã).

Neste horário, os restaurantes não podem sequer vender refeições para consumir fora, em sistema de 'take away', o que tem sido uma das medidas do Governo mais contestadas pelo sector com o decretar de estado de emergência face à pandemia covid-19.

As câmaras de Viseu, Loures, Matosinhos, Famalicão, Condeixa, Grândola, Vizela e Nelas são algumas que já assumiram o transporte para entrega de refeições na área dos seus municípios, medida que é aplaudida pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

Segundo a AHRESP, muitas outras outras câmaras do país também se estão a mobilizar para apoiar os restaurantes na entrega de comida, num período em que teriam os clientes reduzidos a zero.

"Muitas têm sido as medidas que as autarquias nacionais têm implementado para ajudar as empresas e os empresários nacionais", reconhece a associação que representa os restaurantes, deixando o apelo a que os municípios sejam solidários nesta fase e que tomem medidas a nível de "isenção de taxas e de rendas, apoios a empresários ouvouchers", frisando que são "importantíssimas para que as empresas consigam enfrentar as dificuldades".

A associação de restaurantes refere ainda que, devido à pandemia do novo coronavírus e os estragos que tem causado ao sector, "tem vindo a reunir com dezenas de autarquias ao longo dos últimos meses" e a "abertura para soluções conjuntas tem sido uma constante".