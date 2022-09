Autoridades portuguesas fizeram 767 pedidos de informação ao Facebook no primeiro semestre de 2020. Menos de metade foram aceites

Durante a primeira metade de 2020, as autoridades portuguesas enviaram para o Facebook 767 pedidos relacionados com processos e investigações legais. O Facebook apenas acedeu a fornecer informação solicitada pelas autoridades em menos de metade dos pedidos (47%), refere o Relatório de Transparência que o Facebook divulgou ao final da tarde quinta-feira. O mesmo relatório informa ainda que apenas um desses pedidos foi emitido pelas autoridades nacionais com caráter de urgência.

O relatório que é publicado semestralmente pelo Facebook refere ainda que as autoridades portuguesas solicitaram a “preservação” de informação relacionada com 111 contas de utilizador.

Esta modalidade de pedido de informação pretende garantir que a informação veiculada por uma conta se mantém acessível e disponível para eventuais investigações de polícias e Ministério Público durante um período não revelado pelo Facebook.

O Facebook refere que dá seguimento aos pedidos efetuados pelas autoridades nacionais tendo em conta o que diz a legislação – mas não especifica se a legislação aplicada é a do país de origem do pedido ou se é a legislação aplicada no país de origem da empresa (EUA, estado da Califórnia).

“Todos e cada um dos pedidos que recebemos são cuidadosamente analisados no que toca à justificação legal e nós podemos rejeitar esses pedidos ou solicitar mais detalhes sobre os pedidos que são demasiado abrangentes ou vagos”, refere o Facebook.

A par do Relatório de Transparência, o Facebook publicou o Relatório de Reforço dos Standards da Comunidade. Este último documento tem uma periodicidade trimestral – e tem como principal destaque o facto de a maior das redes sociais ter procedido à remoção de 22,1 milhões de conteúdos relacionados com discurso de ódio entre julho e setembro de 2020.

Em comunicado, o Facebook explica que 95% destas remoções efetuadas à escala global foram detetados automaticamente, antes de qualquer denúncia feita por internautas.

Ainda nas estatísticas relativas às remoções de conteúdos no terceiro trimestre de 2020, sobressaem os 19,2 milhões de conteúdos associados à violência, e 12,4 milhões de conteúdos com nudez de crianças ou abuso sexual. O Facebook revela ainda que 3,5 milhões de conteúdos estavam associados a assédio moral.

No Instagram, o Facebook procedeu à remoção de 6,5 milhões de conteúdos de discurso de ódio; 4,1 milhões de conteúdos violentos, 1 milhão de conteúdos com nudez de crianças e 2,6 milhões conteúdos relacionados com assédio moral.

No Instagram, há ainda um indicador de remoções que não é referido no Facebook: cerca de 1,3 milhões de conteúdos de teor suicida ou auto-mutilação foram retirados da rede social especializada na publicação de imagens.

“Todos estes números revelam um crescimento face ao segundo trimestre de 2020. “As nossas taxas de deteção proativa de conteúdos abusivos subiu desde o segundo trimestre de 2020 nas várias áreas, devido às melhorias da Inteligência Artificial e ao facto de termos expandido as nossas tecnologias de deteção para mais idiomas”, refere o comunicado do Facebook, que recorda que as análises continuam a dar prioridade aos conteúdos relacionados com o suicídio, auto-mutilação e nudez infantil.