Imobiliário. Novos arrendamentos crescem 3,8% desde o início do ano

No primeiro semestre deste ano registaram-se 74.088 novos contratos de arrendamento, reportam os dados do Instituto Nacional de Estatística, que incluem 2308 arrendamentos nas Regiões Autónomas. Comparados com os 71.369 contratos no período homologo de 2019, estamos perante um crescimento de 3,8% do arrendamento no primeiro semestre de 2020.

“O arrendamento residencial está em crescimento. É uma tendência, ainda pequena, mas já se nota um aumento, sobretudo no terceiro trimestre deste ano, com o aparecimento de investidores a reabilitarem edifícios para colocarem no arrendamento residencial”, assegura Patrícia de Melo e Liz, administradora da Savills.