Desempregados no alojamento e restauração aumentaram 83% em outubro

O total de desempregados em atividades de alojamento e restauração aumentou 83,1% em outubro de 2020, comparativamente com o mesmo mês do ano passado, de acordo com a análise mensal do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)

Em outubro, a restauração e o alojamento foram o sector onde se registou a maior subida de pessoas que se inscreveram nos centros de emprego por terem ficado sem posto de trabalho, segundo os dados do IEFP.

Os desempregados na área de transporte e armazenagem também registaram no mês passado uma subida expressiva de 63,3%, seguindo-se as atividades imobiliárias e de serviços de apoio, onde o aumento de pessoas que ficaram sem trabalho se situou nos 49,9%.

Pessoas à procura de trabalho ultrapassam em muito as ofertas de emprego

Em outubro, mais 55.246 pessoas inscreveram-se nos centros de emprego, registando-se no final do mês 403.554 desempregados, número que representa 71,8% de um total de 561.829 pedidos de emprego, de acordo com o IEFP.

O volume de pessoas à procura de trabalho registado em outubro ultrapassa em muito as ofertas de emprego que estavam disponíveis neste mês nos centros em todo o país, e que totalizaram 11.456.

O Algarve foi a região do país onde em outubro mais aumentou o número de desempregados em relação ao mesmo mês do ano passado atingindo um crescimento de 134,2%.

Este ano, houve mais 103.535 pessoas que se inscreveram nos centros de emprego relativamente ao mês homólogo de 2019, num aumento que se cifrou em 34,5%. No entanto, o volume de desempregados registado em outubro foi inferior em 1,6% ao que se verificou em setembro (em que o acrécimo de pessoas à procura de novo trabalho foi de 6620).

Segundo o IEFP, para o aumento do desemprego registado em outubro destacaram-se "mulheres, adultos com idade igual ou superior a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário".