Dívida mundial em novo máximo, perto de 360% do PIB global

A dívida mundial marcou no terceiro trimestre deste ano um novo máximo histórico em valor e em percentagem no Produto Interno Bruto (PIB) global, segundo os dados publicados esta quarta-feira pelo Institute of International Finance (IIF), o lóbi do sector financeiro privado mundial.

O endividamento total - de empresas, famílias, governos e sector financeiro - subiu para 272 biliões de dólares (€229 biliões) em setembro deste ano. São 15 biliões de dólares (€13 biliões) mais do que no final do ano passado. Este aumento reflete, segundo o IIF, o esforço de endividamento global de resposta à crise provocada pela pandemia da covid-19.

O endividamento global representa, agora, 358% do PIB mundial, uma subida recorde de 38 pontos percentuais em apenas nove meses em relação ao final do ano passado.

Segundo as previsões do IIF, a dívida mundial deverá marcar, no final de 2020, um novo recorde de 277 biliões de dólares (€233 biliões), que representará 365% do PIB mundial.

A dívida total da zona euro pesa, apenas, 19,5% na dívida mundial, tendo chegado a 53 biliões de dólares (€44,5 biliões) no terceiro trimestre. Não é, contudo, um recorde, pois no segundo trimestre de 2014, depois da crise das dívidas soberanas, atingiu os 55 biliões de dólares, segundo o IIF.