Cristiano Ronaldo tem mais três hotéis prontos a abrir quando a pandemia deixar

Estava para ser um grande ano de aberturas de hotéis da marca CR7, que o jogador de futebol Cristiano Ronaldo tem em parceria com o grupo Pestana, num investimento a '50-50'. Mas o surto epidemeológico da covid-19 fez atrasar a construção e resvalar o prazo de entrega de materiais, com uma série de restrições à circulação sucessivamente decretadas em diversos países, além de a altura não ser a melhor para inaugurações hoteleiras, quando a sociedade lida com uma pandemia ativa e o turismo paralisou.

Mas as obras não pararam, e os hotéis CR7 que estavam em construção em Madrid, Nova Iorque ou Marraquexe estão a ser finalizados, lidando com todas as restrições que imperam nos vários países.

Segundo o grupo Pestana, o objetivo para os três novos hotéis CR7 é o de terminar toda a parte de construção entre o final deste ano e o início do próximo. E, dependendo do evoluir da pandemia e de a procura turística começar a retomar, as aberturas dos hotéis com a marca de Cristiano Ronaldo poderão ser agendadas para 2021, mas não antes de abril.

Um dos hotéis que mais atrasos sofreu devido a restrições de circulação e a falhas nas entregas de materiais de construção foi o da capital espanhola, programado para ser o primeiro CR7 fora de Portugal, e que envolveu investimentos de 15 milhões de euros.

Localizado na Gran Vía, o hotel Pestana CR7 em Madrid fica num edifício da década de 1920 que foi requalificado, tem ao todo 168 quartos, e a decoração de cada andar é inspirada nos valores do desporto. Está equipado com piscina e ginásio, tendo ainda um Sports Bar, restaurante e um 'rooftop' com vista panorâmica sobre Madrid.

Outro hotel da marca de Ronaldo que está a ser finalizado é o de Nova Iorque, nos Estados Unidos, localizado na Times Square. A inauguração do Pestana CR7 West Side estava prevista para 2020 com algum mediatismo, se não ocorresse a inesperada pandemia. Um terceiro hotel CR7 que está na reta final das obras é o de Marraquexe, em Marrocos, onde o investimento está a ser feito por terceiros, apesar de ser o grupo Pestana a assegurar a gestão.

Os dois hotéis de Cristiano Ronaldo que estavam em funcionamento em Portugal, na baixa de Lisboa e no Funchal, permanecem temporariamente fechados desde o início da pandemia, em meados de março. Na Madeira, era esperado que o CR7 pudesse reabrir no final do ano, objetivo que ficou gorado pelo evoluir da pandemia e por o governo britânico ter decretado restrições às viagens de lazer dos cidadãos ingleses.

Em 2021, estava também prevista a expansão da marca CR7 com um hotel em Manchester, no Reino Unido, e em 2023 com um hotel em Paris, de forma a perfazer um portefólio com sete unidades.

Grupo Pestana tem mais quatro hotéis finalizados e à espera de abrir

Além dos hotéis que está a desenvolver em parceria com Cristiano Ronaldo, o grupo Pestana tem mais quatro unidades com a construção finalizada ou na reta final, mas está à espera de melhores dias para os poder abrir devido à situação da pandemia.

Com a obra pronta e à espera de abrir, estão o Pestana Douro e o Pestana Vintage Lisboa, na Rua Braancamp, além de duas novas Pousadas de Portugal em Vila Real de Santo António, no Algarve, e no Porto, na Rua das Flores. Algumas destas unidades estavam para abrir em abril ou março deste ano.

"O que fizemos foi terminar todas as unidades que estavam a meio, mas não lançámos novas obras", explica José Theotónio, presidente executivo do grupo Pestana.

"Estamos a fazer o mesmo que fizemos em anteriores crises: terminar a construção que estava em curso, não lançar novas obras, e continuar a estudar projetos de investimentos, sem pressa, para quando o mercado recuperar", refere ainda o presidente executivo do grupo hoteleiro.

Sobre os novos hotéis em parceria com Cristiano Ronaldo em Nova Iorque, Madrid e Marraquexe, previstos para uma estreia em grande em 2020 da internacionalização da marca CR7, o responsável do grupo Pestana lembra que "a pandemia atrasou tudo com as limitações que houve nestes países, e mesmo nos casos em que a construção podia continuar, muitas cadeias de fornecimento ficaram interrompidas".

"Por outro lado, não havia pressa em terminar as unidades, porque os hotéis estavam todos a fechar", faz notar José Theotónio.

Ficam assim adiadas para 2021, ainda em data incerta, as inaugurações no exterior dos hotéis de Cristiano Ronaldo - que segundo o próprio já disse, representam uma alternativa de negócio com futuro para quando deixar de jogar futebol.