Um guia para seis milhões de famílias: 10 perguntas e respostas para mudar a sua relação com a conta da luz

Portugal tem 6,3 milhões de consumidores de eletricidade. Quase um milhão de famílias são abastecidas pelas tarifas reguladas da SU Eletricidade (antiga EDP Serviço Universal), apesar de estas não serem as mais baratas do mercado. Em janeiro o regulamento comercial da eletricidade e o do gás natural passam a ser um único documento, com algumas novidades, anunciou a ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos.

