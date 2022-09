Trabalhadores independentes da cultura vão pagar IRS sobre os apoios do Fundo de Fomento

Os trabalhadores independentes da área da Cultura que receberam ou vão receber o apoio do Fundo de Fomento Cultural serão obrigados a pagar IRS sobre esses valores. Apesar de não ser uma questão consensual entre os especialistas, esta é a interpretação da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), avançou o "Público".

O Governo lançou a medida para os profissionais da Cultura como uma "linha de apoio social adicional", mas a AT enquadra os valores em causa como subsídios ou subvenções atribuídos a uma atividade profissional que continua a existir. Assim, os trabalhadores independentes terão de declarar os valores recebidos quando preencherem a declaração de rendimentos referente ao ano de 2020.

"Não revestindo a natureza de prestação social e compensando a inatividade temporária, por razões, designadamente, de quebra de faturação, o apoio dirigido aos artistas, técnicos e outros profissionais da Cultura que sejam exclusivamente trabalhadores independentes está sujeito a tributação em sede de IRS", explica o Ministério das Finanças.

A Ordem dos Contabilistas não concorda com esta perspetiva e, ao "Público", adiantou que "a qualificação como rendimento do trabalho independente de prestações com uma natureza indeterminada e que, em bom rigor, não decorrem do exercício de uma atividade económica, mas de um mero complemento de proteção social, suscita fundadas dúvidas da sua sujeição a IRS".