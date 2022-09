Governo prevê alargar salários a 100% a regime de layoff (e acolhe assim exigência do PCP para aprovar o Orçamento do Estado)

O Governo prevê pôr fim ao corte de salário nos regimes de layoff e de apoio à retoma económica em janeiro do próximo ano. Contará, para isso, com uma despesa extraordinária de cerca de 370 milhões de euros. Ao "Público", fonte do Governo revelou que foram assumidos "seis meses adicionais de limitação significativa da atividade económica, com um custo adicional de cerca de 60 milhões de euros por mês".

O objetivo é garantir o pagamento integral das horas não trabalhadas a todos os trabalhadores que viram os seus horários reduzidos ou os respetivos contratos suspensos. O pagamento integral das horas não trabalhadas será feito independentemente do volume da quebra de faturação da respetiva empresa, tendo como limite o valor correspondente a três salários mínimos e considerando o cenário ainda não confirmado de um ordenado mínimo de 660 euros.

Esta era uma das reivindicações do PCP e, referiu fonte do Governo, "com esta medida, Portugal passará a ser o único país da [da UE] em que os trabalhadores em layoff mantêm integralmente os seus salários". Por decidir está ainda o modo como serão divididos os custos entre a entidade empregadora e o Estado.

Em comparação com o restantes países da Europa, Portugal é dos que menos gasta a curto-prazo.