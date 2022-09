Comboios: suíços da Stadler abertos a parcerias com empresas portuguesas e sem fechar portas a fábrica em Portugal

A Stadler, empresa que venceu o concurso para o fornecimento de 22 comboios para o serviço regional da CP e de 14 unidades triplas para o Metro de Lisboa, assim como do seu sistema de sinalização, diz estar atenta às oportunidades abertas no mercado português de transportes. Ainda não decidiu exatamente como e onde vão ser produzidos os comboios da CP, mas não fecha a porta à instalação de uma fábrica em Portugal que está, no entanto, dependente do volume de concursos no país.



O governo português definiu como objetivo que nos concursos para fornecimento de comboios haja uma parte de incorporação nacional que no limite poderia passar pela instalação de uma fábrica. Mas para já a empresa suíça ainda está a analisar de que forma responderá a essas expectativas. Poderá ser por acordos com fornecedores nacionais de componentes, poderá ser por parcerias com empresas portuguesas de alta tecnologia ou poderá até passar pela montagem e fabrico das unidades em Portugal. Está tudo em aberto, conforme explicou o administrador da Stadler, Iñigo Parra, que é também o responsável pelos mercados espanhol e português, num encontro com jornalistas portugueses esta terça-feira, em Lisboa.



Considerando que o mercado português é “muitíssimo interessante”, este responsável diz, no entanto, que para o processo de decisão “é importante conhecer o volume dos concursos, se têm associados contratos de manutenção ou não...”. Isto porque se avizinham novos concursos de fornecimento de material circulante no âmbito do plano de investimentos para o sector ferroviário que o governo tem em vista. “Analisaremos todas as hipóteses”, afirmou Iñigo Parra, adiantando que “há muitos fatores que contribuem para a tomada de decisão”. O facto de o grupo já ter uma fábrica na Península Ibérica, em Valencia, terá certamente influência.



O contrato com a CP foi assinado a 21 de outubro, tem o valor de 158 milhões de euros e contempla 10 automotoras elétricas e 12 bimodo que podem facilmente migrar para o modo elétrico. São unidades do modelo FLIRT, considerado a jóia da coroa da oferta do grupo, que refere que já vendeu mais de 1900 unidades deste modelo em 21 países. Terão uma velocidade máxima de 160 km por hora e permitirão uma ocupação máxima de 375 passageiros, 214 dos quais sentados.



Questionado sobre quando poderão estar a circular as primeiras unidades, o administrador da multinacional suíça especializada em soluções de mobilidade diz que está dependente da apreciação favorável do Tribunal de Contas ao contrato de adjudicação, mas nunca deverá ser antes do final de 2024. Isto depois de o grupo suíço ter estado a aguardar que fosse invalidada a reclamação apresentada por um concorrente derrotado, a espanhola CAF - Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles.



A Stadler está sobretudo especializada nos comboios regionais e urbanos, em especial no centro da Europa. Já vendeu mais de 8000 comboios em 41 países, com destaque para a Europa e América do Norte. Fornece também unidades para o transporte de mercadorias e para os metropolitanos, estando neste momento a aguardar uma decisão do tribunal no concurso do Metro de Lisboa, depois de o seu consórcio com a Siemens ter ganho o contrato, no valor de 127 milhões de euros, e de o consórcio derrotado da empresa francesa Thales e da chinesa CRRC Tangshan ter apresentado uma reclamação.



“Enquanto essa reclamação não for afastada, não poderemos fazer nada”, explica Iñigo Parra. E após ser ultrapassado esse obstáculo, faltará também o Tribunal de Contas validar o contrato, lembrou.