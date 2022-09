Mais vendedor do que comprador, assim vai o capital de risco em Portugal

O relatório reporta-se a 2019 e faz uma radiografia detalhada do negócio do capital de risco em Portugal, evidenciando que no ano passado houve mais desinvestimento do que investimento por parte das empresas que se dedicam a esta atividade.

Segundo o relatório, divulgado esta segunda-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em 2019, e de entre um total de 1165 transações, 64,8% foram aquisições que corresponderam a 263,2 milhões de euros, mas as alienações atingiram 464,1 milhões de euros.

Assim, 2019 saldou-se num desinvestimento líquido de 200,9 milhões de euros, maior do que os 184,4 milhões de euros registados em 2018.

De acordo com a CMVM, as transações continuaram a ser efetuadas essencialmente com contrapartes residentes em Portugal (88,8% das operações) e, em menor grau, com contrapartes dos Estados Unidos da América e do Luxemburgo.

Cerca de 60,4% do montante desinvestido (280,5 milhões de euros e 37,3% das transações) correspondeu a vendas a terceiros, 9,8% a recompras pela equipa de gestão ou acionistas (45,3 milhões de euros e 9,8% das operações) e 0,1% a write-offs (298,6 mil euros e 6,3% das transações).

Em média, informa a CMVM, o período de detenção destes investimentos foi de aproximadamente cinco anos e cerca de 33,9% das vendas resultaram em mais-valias face ao valor em carteira (37,7% em 2018).

Ativos sob gestão passam os 5 mil milhões de euros

Apesar de em termos líquidos 2019 ter registado um desinvestimento, o valor global dos ativos sob gestão no negócio do capital de risco em Portugal apresentou no ano passado um crescimento de 6,6%, para 5,1 mil milhões de euros, o montante mais alto dos últimos sete anos.

Só que o negócio do capital de risco aparenta estar ainda mais fragmentado. A reduzida dimensão do mercado nacional e dos negócios feitos em solo português (em comparação com os valores médios na Europa) é uma das fragilidades do capital de risco em Portugal, reduzindo a sua visibilidade no mercado internacional.

Segundo a CMVM, no final de 2019, o montante médio de ativos sob gestão por fundo foi de 36 milhões de euros, menos 3,5 milhões de euros face a 2018. Ou seja, há mais fundos no mercado, o que revela o seu dinamismo, mas com menor dimensão.

O relatório da CMVM revela também que no ano passado os fundos de capital de risco (FCR) tinham um total de 2033 participantes, mais 767 do que no ano anterior, tendo o valor médio por participante descido para 2,3 milhões de euros.

Mais de dois terços das participações não chegam a 500 mil euros

O documento agora publicado indica, por outro lado que o negócio do capital de risco em Portugal detinha 916 participações no final de 2019 (+11,3% face a 2018).

"Existia uma participação com valor superior a 100 milhões de euros, enquanto 68,1% das participações detinha um valor inferior a 500 mil euros", refere o relatório.

Este ano a CMVM dá destaque a um capítulo em particular, que é o da entrada em mercado das empresas, lembrando que a nível internacional muitas vezes o desinvestimento das sociedades de capital de risco é feito através da entrada em bolsa das empresas participadas.

Mas mesmo lá fora, nota a CMVM, "a tendência internacional tem sido de uma redução no número de empresas a entrar em mercado na Europa, que se traduz igualmente no número de IPO [entrada em bolsa] como estratégias de saída do capital de risco".

As limitações de Portugal

A própria CMVM reconhece que por cá as entradas em bolsa "não têm sido uma forma utilizada pelo capital de risco para sair das empresas, uma vez que a venda a terceiros tem sido a principal via de saída".

O relatório lembra que no passado a OCDE analisou o tema e observou que a reduzida dimensão dos veículos de capital de risco limita a competitividade das empresas nacionais de capital de risco.

Em Portugal, o valor médio dos fundos em 2018 era de 39,2 milhões de euros, enquanto a média europeia era de 68 milhões de euros.

"A existência de fundos de pequena dimensão pode ser uma limitação para o crescimento das empresas de private equity, pois é mais difícil para esses fundos obter economias de escala e diversificar adequadamente a sua carteira, o que pode reduzir a sua rentabilidade", observou a OCDE.

Na perspetiva da CMVM, as recomendações já feitas pela OCDE "convidam a reflexão sobre o contributo que o setor nacional de capital de risco vem assumindo na economia nacional, nomeadamente por estar mais orientado para uma lógica de recuperação de empresas que se encontram em dificuldades do que para fazer desenvolver novas indústrias emergentes e financiamento de expansão da capacidade produtiva".