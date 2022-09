Windfloat, a promessa das eólicas que virou pesadelo

A 20 quilómetros ao largo de Viana do Castelo, as três turbinas do primeiro parque eólico offshore do país funcionam na perfeição. Esta quarta-feira, pelas 6h da manhã, operavam à potência máxima de 25 megawatts (MW). O Windfloat, que envolveu um investimento de €125 milhões, está na sua fase pré-comercial. As suas vistosas plataformas triangulares, pintadas de amarelo, foram construídas em Portugal. Alimentaram uma cadeia de fornecedores. Mas deixaram também um rasto de dívidas a subempreiteiros que suscitou mais de duas dezenas de ações judiciais e injunções.

Para a empresa de rebocadores marítimos Rebonave, o envolvimento num promissor projeto energético transformou-se num pesadelo. A Rebonave reclama há um ano à empresa Odisseiaplural o pagamento de €297 mil pelo reboque de duas plataformas flutuantes a partir dos estaleiros onde foram construídas, em Setúbal. O incumprimento atirou a Rebonave, em 2019, para o seu primeiro prejuízo em 10 anos.