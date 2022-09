Imobiliário. Grupo belga investe €21 milhões em Lisboa

O promotor belga Promiris vai investir cerca de €21 milhões na reabilitação de um edifício em ruínas na Rua Bernardo Lima, em Lisboa. Denominado Conde de Lima, o projeto conjuga reabilitação com construção nova no gaveto com a Rua Ferreira Lapa. “Prevemos começar as obras no início de dezembro, assim que a Câmara de Lisboa der autorização”, disse ao Expresso, Christian Terlinden, sócio-gerente da Promiris, salientando que o dossiê do projeto está completo.

O prazo de conclusão das obras é de 20 meses, adianta o responsável da empresa que, em menos de quatro anos, tem em carteira de investimentos em Portugal que rondam os €161 milhões em oito projetos.