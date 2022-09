Empresas. Ausências são a nova pandemia

O confinamento dos portugueses e os horários da restauração e do comércio durante o novo estado de emergência, em especial ao fim de semana, têm marcado a atualidade, mas a indústria também está no olho do furacão, sob o efeito cruzados dos números adversos do lado da exportação, em baixa, e os da evolução da pandemia acompanhados de absentismo, em alta.

“Estamos a viver um tsunami e não sabemos o tamanho da onda”, afirma César Araújo, presidente da ANIVEC — Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção, para resumir o estado geral da economia e também do sector que lidera, a braços com uma perda de €435 milhões (18,5%) nas exportações até setembro. A constatação de que “a descida homóloga de setembro (11,9%) é superior à de agosto (5,2%) vem comprovar que a recuperação está longe de acontecer e, a agravar tudo, estes dados ainda não refletem o impacto da segunda vaga da covid-19, que está a afetar toda a Europa e vai prejudicar ainda mais o negócio”, diz ao Expresso o empresário e dirigente associativo de um sector que responde por mais de metade das exportações têxteis nacionais.