E se o Governo divulgasse todas as reuniões com as empresas?

No último sábado, enquanto nos Estados Unidos Joe Biden se preparava para ganhar as eleições norte-americanas, o gabinete do secretário de Estado da Energia, João Galamba, publicava um longo comunicado onde listava, entre outros elementos, mais de meia centena de reuniões com empresários, diplomatas e outras contrapartes sobre o hidrogénio.

A presidente da Associação Transparência e Integridade aplaudiu. “Além de ser um gesto de prestação de contas, demonstra que, contrariamente ao que muitos titulares de cargos públicos e políticos pensam, a transparência não tem como objetivo minar a sua ação, mas pelo contrário pode até protegê-los de suspeitas”, diz Susana Coroado ao Expresso, acrescentando esperar que João Galamba “proceda da mesma forma com os outros dossiês que tem em mãos”. “Penso que todo o Executivo deveria tomar uma iniciativa semelhante”, diz ainda a dirigente.