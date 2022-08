Trabalho temporário. Pandemia trava 91 mil colocações

São menos 91 mil colocações nos sete meses que separam março de setembro deste ano face a 2019, 37 mil das quais no terceiro trimestre. É este o impacto da pandemia de Covid-19 no sector do trabalho temporário. As contas são da Associação Portuguesa das Empresas do Sector Privado de Emprego e de Recursos Humanos (APESPE) que admite que muitos dos sectores de atividade afetados "dificilmente recuperarão a médio/ longo prazo". Tanto mais que, a prolongarem-se, as restrições impostas ao comércio afetarão severamente as contratações de curta duração para o Natal, uma das épocas do ano mais fortes para o trabalho temporário.

