Portugal está menos competitivo na atração de talento

Desde 2016 que Portugal não pontuava tão baixo no que respeita à competitividade do seu talento. O índice mundial de talento elaborado anualmente pelo IMD World Competitiveness Center, com a colaboração da Porto Business School, coloca este ano o país da 26ª posição da tabela onde são analisadas 63 economias mundiais. Uma queda de três posições face a 2019 que é, maioritariamente, justificada com a falta de investimento das empresas no desenvolvimento dos seus colaboradores.

