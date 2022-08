Pandemia e obras dão mais cinco a dez anos de vida ao aeroporto de Lisboa

Afinal, quando irá esgotar-se o aeroporto de Lisboa? Há mais do que um cenário possível e vai depender da procura e da data de retoma da normalidade dos voos, por agora ambas incertas. Porém, fontes ouvidas pelo Expresso apontam para que o aeroporto de Lisboa tenha prolongado a sua vida por mais cinco a dez anos. Um novo fôlego que resulta do cruzamento do tempo ganho com a pandemia e das obras que a ANA tem estado a fazer nas pistas da Portela. Uma coisa é consensual: a travagem a fundo nos voos com destino a Lisboa atirou para um horizonte de três a cinco anos o regresso à procura que se sentia em 2019, ano em que aterraram em Portugal quase 30 milhões de passageiros. Ganhou-se tempo. Mas um tempo que, alertam muitos, é limitado e exige tomadas de decisão rápidas, para que Lisboa não tenha um aeroporto a rebentar pelas costuras quando os turistas regressarem em força.

Os últimos anos tinham sido de saturação no Aeroporto Humberto Delgado — havia inclusive recusa de slots e de passageiros por falta de capacidade para os receber. Um estudo da Eurocontrol, organização de segurança e navegação europeia, feito em 2016, previa que a antiga Portela se esgotasse em 2030. Mas a procura entretanto acelerou. E o aeroporto de Lisboa — tal como estava antes das obras que a ANA começou a fazer este ano — esgotava-se aos 42 movimentos (descolagem e aterragem) por hora, limite em que o aeroporto se encontrava em 2019. Com as obras nas pistas — uma parte delas já feita (as saídas rápidas de pista foram concluídas em outubro) —, Lisboa ficará com uma capacidade de 48 movimentos por hora.