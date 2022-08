Administração da associação do Montepio repudia manifesto de grupo de associados que pede ajuda ao Governo para salvar o grupo

A reação do conselho de administração da associação do Montepio, liderada por Virgílio Lima, ao manifesto subscrito por um conjunto de associados, que pedem ao Governo para salvar o grupo, chega passadas mais de 24 horas sobre a conferência de imprensa dada por João Costa Pinto, Eugénio Rosa e Fernando Ribeiro Mendes, entre outros opositores de Tomás Correia nas mais recentes eleições para a liderança da associação.

"O Conselho de Administração do Montepio Geral Associação Mutualista manifesta a sua estranheza e repúdio quanto à ação empreendida por um reduzido número de associados junto da comunicação social", lê-se num comunicado enviado à imprensa esta quarta-feira à noite.

Os associados a que se refere a associação são subscritores de um manifesto que tornaram público e querem que o Governo faça parte de uma solução para salvar o grupo Montepio. Referem, também, que o atual líder da associação, Virgílo Lima, está em negação face às dificuldades financeiras do grupo e reclamam novas eleições.

A associação, liderada por Virgílio Lima, que sucedeu a Tomás Correia, depois de este ter sido afastado da liderança da associação pelo regulador dos seguros, afirma que esta ação tem um "forte impacto na confiança e reputação da marca Montepio, assenta em questões que não foram apresentadas em sede própria da Associação, nomeadamente na última Assembleia Geral de associados, onde os temas têm vindo a ser amplamente partilhados, discutidos e clarificados".

E acrescenta considerar "igualmente estranho que as referências expressas em algumas declarações dos signatários quanto à constituição de um veículo para gestão de ativos improdutivos apontem para uma solução que, contrariamente ao afirmado, não consubstancia proposta gerada pelos próprios, mas antes um projeto em construção no seio do Grupo Montepio, pelos respetivos órgãos de gestão, e que foi partilhado na última reunião de Conselho Geral desta Instituição".

Em comunicado, o conselho de administração da associação do Montepio refere ainda que "as dúvidas instaladas a respeito de temas aprovados pelos associados e acompanhados de perto pelas entidades de tutela e supervisão da Associação Mutualista e do Banco Montepio configuram um ataque à estabilidade deste grupo mutualista, além de uma estratégia de disputa de poder que tem sede e momento próprios para ter lugar".

E adianta que "o momento apresenta dificuldades que são sistémicas" e a que "as entidades do Grupo Montepio não são imunes, mas prosseguem numa gestão determinada e orientada à superação dos desafios, sem necessidade de quaisquer apoios públicos, como sempre aconteceu ao longo de 180 anos de história e atividade".

Sublinhando que "mesmo em momentos não muito distantes, quando foram prestados apoios a entidades financeiras, esta instituição da Economia Social soube sempre resolver os seus problemas".

A administração da associação acusa aquele conjunto de associados de estarem "determinados a lutar por eleições antecipadas e pela gestão da Associação Geral Associação Mutualista sem respeito pelos órgãos sociais eleitos e pela democracia interna, instalando a desconfiança e lesando fortemente a atividade, a reputação da instituição e os interesses dos seus 600 mil associados, bem como das entidades do Grupo Montepio no seu todo".