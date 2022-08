Vodafone avança com providência cautelar. Leilão da 5G em risco de suspensão

A Vodafone interpôs esta terça feira uma providência cautelar com o objetivo de anular a licença de exploração que a operadora Dense Air mantém na faixa das frequências dos 3,6 GHz, apurou o Expresso. A providência cautelar foi interposta antes da aceitação de candidaturas para o leilão das Redes Móveis de Quinta Geração (5G), que deverá arrancar a 26 de novembro. Caso os juízes aceitem a providência cautelar, é provável que o leilão venha mesmo a ser temporariamente suspenso, até à resolução do diferendo.

A providência cautelar surge na sequência de um outro processo judicial desencadeado pela Vodafone em maio de 2019, que tem por alvo a Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) e também tem por objetivo retirar à Dense Air a licença para explorar a faixa dos 3,6 GHz.

Com a providência cautelar, a Vodafone tenta aproveitar uma última oportunidade cronológica para tirar a licença de exploração detida pela Dense Air, antes do início do leilão da 5G.

Apesar de o espectro em causa nunca ter sido explorado comercialmente, a Anacom sempre recusou anular a polémica licença. Na passada semana, aquando da apresentação do regulamento do leilão da 5G, a entidade reguladora fez saber que iria proceder à reconfiguração do espectro licenciado à Dense Air, a fim de garantir que outras licenças podem ser atribuídas na faixa dos 3,6 GHz para lançar a 5G em Portugal.

A Vodafone não se deu por satisfeita com essa alternativa – e decidiu avançar com a providência cautelar, uma vez que o processo iniciado em maio de 2019 provavelmente só terá sentença depois do fim do leilão da 5G, que deverá terminar ainda no primeiro trimestre de 2021.

A licença hoje detida pela Dense Air foi atribuída pela Anacom em 2010. Nessa altura, tanto o nome da Dense Air como a sigla 5G eram desconhecidos. E isto por um simples motivo: a licença, que tem uma extensão de 100 MHz e está situada na faixa dos 3,6 GHz, começou por ser atribuída à Bravesensor, numa altura em que não se sabia quais as frequências que seriam escolhidas pelos organismos internacionais para o lançamento da 5G.

A Bravesensor manteve a licença sem atividade hertziana conhecida até decidir vendê-la em 2016 à Broadband Portugal BBA, que também nada fez com a licença, apesar de nessa altura já haver decisões nos organismos internacionais que apontavam para o uso do espectro dos 3,6 GHz no lançamento da 5G a nível mundial.

Em 2018, quando já se sabia da necessidade de uso da faixa dos 3,6 GHz para garantir a largura de banda e a latência prometidas pela 5G, a Dense Air investiu na compra da licença à Broadband Portugal BBA.

Em entrevista ao Expresso, a Dense Air refere que terá investido na vinda para Portugal um total de 20 milhões de euros. Apesar desse investimento, a operadora não chegou a explorar a licença dos 3,6 GHz, mas mantém-se numa posição privilegiada para atuar como um operador grossista que comercializa espectro a outros operadores. E é aqui que começa o ponto da discórdia: Altice, Nos e Vodafone consideram ilegal a manutenção da licença por parte da Dense Air, porque, alegadamente, terá excedido o tempo máximo permitido por lei para iniciar operações..

A este fator junta-se outro: a Anacom deverá colocar em leilão uma quantidade de espectro que permite que os três operadores móveis “históricos” garantam lotes com uma extensão máxima de 100 MHz, mas a Dense Air pode manter a licença para lá de 2025, caso invista com esse objetivo durante o leilão da 5G (caso não vá a leilão perde o direto à licença em 2025).

Para a Altice, a Nos e a Vodafone, a Dense Air está a tirar partido de uma vantagem face à concorrência, uma vez que, neste momento, já poderia lançar os primeiros serviços associados à velocidade da 5G, sem ter de ir ao leilão.

NOTA: este artigo foi corrigido. Substituiu-se Bravesensor por Dense Air em duas frases onde as duas marcas, por lapso, tinham sido trocadas.