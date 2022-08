TAP. Reuniões com os sindicatos arrancam mas não ainda não haverá negociações

Haverá reuniões com todos os sindicatos da TAP e com a Comissão de Trabalhadores. Começam nesta quinta e prolongam-se para sexta. "As reuniões com os sindicatos começam esta semana. Serão reuniões de caráter técnico", disse apenas fonte oficial da TAP, questionada pelo Expresso, não confirmando quem estará presente.

O Expresso sabe, porém, que as reuniões incluirão a consultora BCG Consulting, que está assessorar a TAP no processo de reestruturação. Estará presente, também, Miguel Malaquias Pereira, representante da administração e coordenador do projeto de reestruturação. Haverá, igualmente, representantes dos recursos humanos.

O processo de reestruturação está na esfera do conselho de administração, liderado por Miguel Frasquilho, e tem um 'steering committee' (comité diretivo que supervisiona os projetos), onde está também presidente executivo Ramiro Sequeira, o presidente da comissão estratégica, Diogo Lacerda Machado, e o administrador financeiro, Raffael Quintas.

Entretanto, todos os pontos da assembleia geral foram aprovados esta terça-feira por unanimidade. Durante a reunião foi nomeado um novo presidente da mesa da assembleia geral, o advogado António de Macedo Vitorino, que substitui Diogo Perestrello, o advogado do antigo acionista da TAP, David Neeleman.

Foi uma reunião que serviu também para formalizar a exoneração de responsabilidades de David Neeleman, Humberto e David Pedrosa enquanto administradores da companhia aérea, que tiveram de deixar os cargos de administração por causa de incompatibilidades decorrentes das obrigações dos gestores públicos. É que a a TAP é desde 2 de outubro detida em 72,5%. O empresário Humberto Pedrosa detém 22,5% da companhia.

Para os substituir, a assembleia geral elegeu José Manuel Silva Rodrigues, que foi para o conselho de administração, e Alexandra Vieira Reis, que assumiu funções de vogal na comissão executiva, onde estava David Pedrosa. O mandato de ambos termina no final do ano.