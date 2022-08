Mais do que a requisição, o que “preocupa” os privados da saúde é a falta de planeamento do Governo

Mais do que virem a ser requisitados pelo Estado para auxiliar na atividade assistencial de saúde, o que preocupa o sector hospitalar privado é não ter ainda recebido do Ministério da Saúde (MS) uma proposta que identifique quais são as necessidades às quais é preciso responder.

Já que da parte dos privados a disponibilidade existe “desde o início da pandemia”, garante o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), Óscar Gaspar. Nessa altura, o sector deu conta ao MS de que tinha 354 camas para acolher doentes com covid-19, uma capacidade que não foi usada pelo Estado, já que a opção foi ter o Serviço Nacional de Saúde (SNS) a assumir, sozinho, o tratamento dos infetados.

O presidente da APHP já havia indicado ao Expresso, antes de ser conhecido o texto da declaração do atual estado de emergência, que “num contexto extremo de emergência nacional que venha a acontecer e perante a incapacidade de resposta do SNS, os privados ajudarão no que for preciso. Não será preciso requisitar, uma decisão unilateral com graves consequências no curto e médio prazo, em Portugal e na União Europeia. Será suficiente planear e protocolar”.

E mencionava que a APHP estava disponível para, rapidamente, iniciar as conversações com a tutela no sentido de serem definidas as regras para a articulação com o SNS. O que, até esta segunda-feira, ainda não aconteceu.

“Estamos em novembro e ainda não há ainda essa definição”, reiterou há pouco Óscar Gaspar em declarações à TVI 24 e voltou a lembrar que “a Direção-Geral de Saúde publicou o seu plano de outono/inverno a 21 de setembro e, na altura, foi indicado que se tratava de um plano não consolidado porque estava à espera de contributos. Dissemos, então, ao MS que aquele plano ficava muito aquém do que era necessário porque assentava única e exclusivamente no SNS, quando entendemos que todo o sistema de saúde deveria ser acionado”.

Estado pode requisitar, mas com ressalvas

A porta aberta à requisição dos sectores privado, social e cooperativo é uma opção que vem de março, na primeira declaração do estado de emergência – a 18 de março, 16 dias após a confirmação do primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. “A previsão legal da requisição está formalmente colocada desde a declaração de estado de emergência de março”, refere o presidente da APHP, porém, a forma como essa possibilidade pode avançar ganhou ‘travões’.

“A novidade agora é que o despacho limita e esclarece os termos de uma eventual requisição. O “preferencialmente por acordo” significa que em primeira linha há que se tentar um acordo e nesse sentido cabe ao MS a iniciativa de propor esse acordo”, indica Óscar Gaspar. Porém, “só o MS está em condições e tem legitimidade de saber de que recursos necessita, por quanto tempo, em que termos de articulação, etc” e o problema, sinaliza, de novo, o responsável, é que “até ao momento desconhecemos qualquer proposta do MS”. “O que garantimos é a disponibilidade dos hospitais privados para colaborarmos de forma mais robusta com os hospitais do SNS”, reafirma.

O decreto da Presidência do Conselho de Ministros, que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, publicado em Diário da República este domingo, prevê “a utilização, preferencialmente por acordo, de recursos, meios ou estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde dos sectores privado e social ou cooperativo, para auxílio no combate à pandemia ou reforço da atividade assistencial, mediante justa compensação”.

Sobre se no entendimento da APHP este ‘esclarecimento’ adicional ‘suaviza’ a possibilidade de requisição do sector privado, Óscar Gaspar prefere dizer que “clarifica, tendo em conta algumas vozes que tendiam a esquecer as regras básicas”. O responsável insiste, de novo, ao Expresso, que “o que interessa é que exista o tal acordo”, pois, “agora, tal como em março essa é a solução que otimiza a utilização de recursos do sistema de saúde”.

Verdades que não coincidem…

Recorde-se que as relações entre os privados e o MS se têm pautado por graves desentendimentos, que levaram até os presidentes dos dois maiores grupos – CUF e Luz Saúde – a desmentirem o presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, que acusou o sector de indisponibilidade para receber doentes covid.

Na semana passada, a ministra da Saúde, Marta Temido, voltou a apontar que não havia alternativa ao SNS para os casos positivos. No Parlamento, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2021, interpelada pela deputada do CDS, Ana Rita Bessa, a governante chegou mesmo a exaltar-se e declarou, perentória, que desde sempre tem havido conversas com o sector privado, com o qual não existem “guerras”. “Não queiram envolver o SNS, os portugueses e a atividade assistencial em guerras que não existem. Estamos cá para trabalhar e servir os portugueses, não para servir guerras que não interessam a ninguém”, referiu, não sem deixar de sinalizar que “não temos tido respostas à doença covid fora do SNS. Ora por razões infraestruturais, ora por razões de dificuldade e de incerteza, perfeitamente compreensíveis e que tentaremos negociar e acomodar”.

Em simultâneo, a CUF (do Grupo José de Mello) dava conta do internamento de quatro pacientes com covid-19 no Hospital CUF Porto transferidos do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa.