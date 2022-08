Injustiças arrastam-se sem solução na ADSE

O não alargamento da ADSE aos funcionários do Estado com contrato individual de trabalho tem sido uma das injustiças mais sinalizadas e que perdura sem solução, mas está longe de ser o único caso de arbitrariedade no seio do subsistema de saúde.

Há situações de beneficiários que trabalham a tempo parcial no Estado (acontece muito no ensino) e que descontando os 3,5% apenas sobre essa ‘perninha’ no público usufruem por inteiro da ADSE. Ou indivíduos que trabalham uma década na Função Pública, saindo para o privado, e que depois ficam com uma reforma mínima da Caixa Geral de Aposentações o que lhes dá direito à ADSE, mediante uma contribuição muito baixa ou até com isenção — quando, na realidade, recebem também uma prestação de velhice via o regime geral de Segurança Social (isto acontece quando não é pedida a unificação das pensões). Até existe quem tenha sido “expulso da Função Pública” e que, no momento da reforma, terá “na mesma” direito à ADSE, denuncia João Proença, antigo líder da UGT e presidente do Conselho Geral e de Supervisão (CGS) do instituto.