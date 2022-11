ISEG inicia programa para ajudar turismo a ultrapassar obstáculos criados pela covid-19

Vai começar a 10 de novembro, no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa, o programa 'Linking Up', um curso de inovação aberta destinado a formar empreendedores portugueses na área do turismo, para que estejam capacitados para enfrentar as constantes mutações que afetam os negócios, como é o caso da situação que se vive com a pandemia covid-19.

O programa decorre até junho de 2021 e, além do ISEG, é promovido pelo Turismo de Portugal, a consultora Territórios Criativos e a IDC, empresa especializada em 'market intelligence'. O lançamento será feito via online às 17h de 10 de novembro, numa sessão aberta pela presidente do ISEG, Clara Raposo. O programa irá prolongar-se pelo primeiro semestre do próximo ano, finalizando em junho com um bootcamp distribuído por quatro sessões.

“A capacidade de inovação das startups é crucial para ajudar os negócios turísticos tradicionais a recriarem-se e a ultrapassarem os obstáculos criados pela covid-19”, destaca Luís Matos Martins, CEO da Territórios Criativos, que está a organizar o programa 'Linking Up'.

“As startups são fundamentais para que o sector do turismo enfrente a realidade criada pela pandemia covid-19: a sua capacidade de inovação é crucial para ajudar os negócios turísticos tradicionais a recriarem-se e a ultrapassarem os obstáculos que estão a ser levantados por sucessivos confinamentos e declarações de estados de emergência”, reitera ainda Luís Matos Martins.

No momento que se vive, a chave para as empresas turísticas é “dar prioridade às soluções que privilegiem a segurança sanitária, a sustentabilidade, a digitalização e as experiências ‘seamless’, sem complicações, são estas novas soluções que irão transformar os atuais empreendimentos turísticos, operadores ou agências de viagens e torná-los mais competitivos neste período crítico do mercado global”, segundo avança o especialista em empreendedorismo.