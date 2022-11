Vodafone confirma que vai avançar com ações judiciais contra a Anacom

A Vodafone Portugal acusou o regulador Anacom de ter "decidido, unilateral e deliberadamente, colocar em causa a sustentabilidade dos operadores" e vai avançar com ações judiciais, no âmbito do regulamento do leilão do 5G.

Esta é a reação oficial da operadora de telecomunicações, depois da Autoridade Nacional das Comunicações (Anacom) ter divulgado o regulamento do leilão para a quinta geração (5G).

"Hoje é um dia triste para o setor das comunicações em Portugal e, consequentemente, para o país", afirma a Vodafone Portugal, em comunicado.

A operadora liderada por Mário Vaz "lamenta profundamente que a Anacom tenha decidido, unilateral e deliberadamente, colocar em causa a sustentabilidade dos operadores e a resiliência e capacidade competitiva de Portugal", apontando que, "sem prejuízo de uma leitura mais detalhada, a primeira análise a um documento de 79 páginas, que demorou nove meses a ser conhecido, mostra que as preocupações da Vodafone anteriormente manifestadas mantêm-se no Regulamento hoje apresentado".

Para a Vodafone é claro: "as regras finais continuam a ser claramente prejudiciais para o país e são promotoras de litigâncias".

Acusando o regulamento de discriminatório, a Vodafone Portugal avisa que vai avançar "para ações judiciais em instâncias nacionais e comunitárias para reposição de legalidade e defesa de interesses legítimos e protetores do futuro do país".